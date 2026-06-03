Niz neobičnih i misterioznih događaja poslednjih dana uznemirio je stanovnike Njujorka, nakon što su se na društvenim mrežama pojavili snimci ljudi koji usred noći izlaze iz kanalizacionih šahtova u različitim delovima Bruklina.

Snimci su brzo postali viralni, a policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila ko su misteriozni muškarci i šta su zapravo radili ispod ulica jednog od najvećih gradova na svetu.

Na jednom od snimaka vidi se muškarac kako pod okriljem noći podiže poklopac šahta, nakon čega nekoliko osoba ulazi u kanalizacioni sistem.

Na drugom snimku situacija je još bizarnija. Muškarac iznutra otvara poklopac šahta i izlazi na prometnu ulicu, a za njim se pojavljuje još nekoliko osoba. Neki od njih nose lopate, dok gotovo svi imaju baterijske lampe i zaštitnu opremu.

Iako su prizori mnoge podsetili na scene iz filmova ili stripova, policija tvrdi da za sada nema dokaza da postoji opasnost po građane.

Prema informacijama koje prenosi NBC News, istražitelji proveravaju teoriju da grupa pretražuje kanalizacionu mrežu u potrazi za vrednim predmetima koji su tokom godina završili u odvodima.

– Kako bismo bili sigurni da nema opasnosti za javnost, pripadnici specijalne jedinice pregledali su kanalizacioni sistem i nisu pronašli ništa sumnjivo ili opasno – rekao je jedan zvaničnik.

Pregled je sprovelo i gradsko Odeljenje za zaštitu životne sredine koje upravlja kanalizacionom mrežom.

Za sada nije utvrđena nikakva šteta na infrastrukturi, ali nadležni upozoravaju da je ulazak u kanalizaciju izuzetno opasan.

– Kanalizacioni sistem može sadržati otrovne i smrtonosne gasove, rizik od iznenadnih poplava, nestabilne površine i brojne druge opasnosti. Građani nikada ne bi smeli da ulaze unutra – saopšteno je iz gradskog Odeljenja za zaštitu životne sredine.

Prva prijava stigla je prošlog četvrtka oko 23 časa kada je svedok prijavio da je grupa od osam osoba otvorila šaht u naselju Grejvsend u Bruklinu.

Prema policijskim podacima, ista grupa ponovo je viđena tek tri sata kasnije kada je izašla iz kanalizacije.

Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se osam osoba kako izlaze iz šahta, presvlače se pored parkiranih automobila i potom odlaze.

Samo dva sata kasnije stigla je nova prijava iz Vilijamsburga, takođe u Bruklinu.

Svedoci su prijavili nekoliko ljudi koji su ulazili u drugi šaht, da bi se više od dva sata kasnije ponovo pojavili, seli u automobil i odvezli se.

Stanovnik Kvinsa Aki Jakupović opisao je za američke medije prizor kojem je prisustvovao.

– Tri neka tipa u čudnoj opremi hodaju unaokolo, otvore šaht i uđu unutra, kao Nindža kornjače – rekao je Jakupović.

Na nadzornim kamerama vide se muškarci sa naglavnim lampama i visokim gumenim čizmama.

– Ja sam gledao njih, oni su gledali mene. Bilo mi je jasno da nešto smeruju. Ušli su, zatvorili poklopac i nestali kao da ih nikada nije ni bilo – dodao je on.

Za sada nije poznato da li su svi incidenti međusobno povezani, niti šta je pravi razlog njihovih noćnih ekspedicija kroz njujoršku kanalizaciju.

Jedno je sigurno – misteriozni “ljudi iz šahtova” postali su glavna tema na društvenim mrežama i nova zagonetka koju pokušava da reši njujorška policija.