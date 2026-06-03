Kuvajtsko ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je video snimak koji prikazuje obim razaranja i štete na Međunarodnom aerodromu u Kuvajtu, koji je rano jutros bio meta velikog iranskog raketnog i dronskog napada.

Objavljeni snimak prikazuje prvog zamenika premijera i ministra unutrašnjih poslova šeika Fahda Jusufa Sauda el Sabaha kako, u pratnji obezbeđenja, obilazi uništene delove aerodroma i procenjuje štetu.

Video prikazuje tešku štetu na Putničkom terminalu 1, kao i razgovore ministra sa službama za hitne slučajeve i vatrogascima koji su prvi stigli na mesto napada.

Krvavi danak napada

U ovom snažnom iranskom udaru, poginuo je indijski državljanin koji se slučajno zatekao na terminalu, dok je najmanje 63 osobe povređeno, potvrdili su zvanični kuvajtski izvori.

Vojne vlasti su saopštile da je protivvazdušna odbrana uspela da presretne i obori 13 raketa i 17 dronova, ali da su neki od dronova ipak probili odbrambeni sistem i pogodili aerodromsku infrastrukturu.

Pored Kuvajta, pogođen je i Bahrein, a obe zemlje imaju značajne američke vojne baze.

Iran: Reč je o samoodbrani

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči potvrdio je napade i izjavio da su to bili „udari u samoodbrani“, tvrdeći da su mete isključivo bile lokacije koje američka vojska koristi za napade na trgovačke brodove i kršenje primirja.

Zvanični Teheran lansirao je rakete u direktnoj odmazdi nakon što su američke snage prethodne noći upotrebile raketu Helfajer da onesposobe tanker za prevoz nafte pod zastavom Bocvane koji je plovio ka ostrvu Harg, ključnom iranskom čvorištu za izvoz nafte.

Dok američki državni sekretar Marko Rubio tvrdi pred Kongresom da je operacija „Epski gnev“ završena i da su Sjedinjene Države postigle pobedu, novi udari na kopnu pokazuju da je sukob još uvek u toku i da je daleko od kraja.

(Dnevni avaz)