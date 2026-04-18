Sjedinjene Američke Države odobrile su prodaju vojne opreme Nemačkoj u vrednosti od oko 10 milijardi evra, saopštio je Stejt department.

Kako se navodi, ova odluka odnosi se na zahtev nemačke vlade i deo je šire politike jačanja vojnih kapaciteta saveznika u okviru NATO-a, prenosi nemački „Špigel“. Ipak, prodaja još uvek mora da prođe proceduru u američkom Kongresu, koji ima mogućnost da uloži prigovor.

Kongres ima rok od 30 dana da razmotri ovaj sporazum, ali kada su u pitanju bliski saveznici poput Nemačke, takve procedure se uglavnom smatraju formalnošću i gotovo uvek dobijaju zeleno svetlo.

Planirani paket obuhvata osam integrisanih sistema za upravljanje borbenim operacijama, savremene radarske sisteme, kao i lansere raketa. Ova oprema namenjena je jačanju mornaričkih sposobnosti Nemačke i boljoj interoperabilnosti sa snagama NATO-a.

Ovaj potez se ne posmatra kao obična prodaja, već kao strateška odluka Nemačke da značajno unapredi svoju mornaricu, sa posebnim fokusom na protivvazdušnu odbranu i operacije na otvorenom moru, uključujući Baltik i Severno more, ali i šire.

U evropskom kontekstu, ovako veliki pojedinačni ugovori za pomorske sisteme retko se viđaju.

U poređenju sa ranijim poslovima:

Ovaj ugovor je veći od većine prethodnih američkih prodaja oružja Nemačkoj, koje su se kretale između 1 i 3,5 milijardi dolara.

Reč je o jednoj od najvećih vojnih prodaja u Evropi u poslednjih nekoliko godina.

Ukupna vrednost ovog paketa premašuje godišnje vojne budžete nekih manjih članica NATO-a

Prema zvaničnim informacijama, cilj sporazuma je unapređenje nacionalne bezbednosti Nemačke, ali i jačanje kolektivne odbrane i saradnje unutar NATO saveza, posebno sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Nemačka mornarica u usponu

Kada planirani sistemi budu uvedeni u operativnu upotrebu, što se očekuje od sredine 2030-ih godina, Nemačka bi mogla značajno da promeni ravnotežu snaga u Evropi.

Očekuje se da će Nemačka raspolagati najvećim brojem brodova opremljenih AEGIS sistemom na evropskom kontinentu.

U oblasti protivvazdušne odbrane i zaštite od balističkih i hipersoničnih pretnji, njena mornarica bi mogla postati najjača u Evropi. Neki analitičari procenjuju da bi ukupna vatrena moć mogla nadmašiti kombinovane kapacitete Velike Britanije i Francuske.

Brodovi klase F127 mogli bi da postanu među najmoćnijim površinskim borbenim jedinicama u Evropi.

Sve to predstavlja značajan iskorak za nemačku mornaricu, koja bi mogla da postane ključni faktor unutar NATO-a, posebno kada je reč o odbrani Baltičkog i Severnog mora.

U specijalizovanoj ulozi protivvazdušne zaštite flote, Nemačka bi u narednih 10 do 15 godina mogla da preuzme vodeću poziciju u Evropi.