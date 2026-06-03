Najbolji primer je slučaj u kojem je sud odlučio da je nazivanje kancelara Fridriha Merca „lažljivim Fricom“ uvreda i onoga koje tu poruku napisao osudio na novčanu kaznu u visini od 30 dnevnica, odnosno jednomesečne plate. Presuda je doneta još u martu, ali je tek sada objavljena, preneo je „Velt“.

Međutim, to nije bilo sve, jer je tužilaštvo pokrenulo postupak i u vezi sa 39 komentara, od kojih je manje od polovine - samo 15 odbačeno. Tužilaštvo u Hajlbronu potvrdilo je za „Velt“ da vodi nekoliko postupaka zbog uvreda na račun kancelara.

Mesečni prihod za vređanje Merca

Okružni sud u Oringenu izrekao je 19. marta kaznu zbog izraza „lažljivi Fric“ na Fejsbuku, u visini od 30 dnevnica. Tužilaštvo, međutim, nije želelo da objavi informacije o osuđenoj osobi.

Visina od 30 dnevnica odgovara jednomesečnom prihodu, te na osnovu prosečne plate, kazna za uvredu na račun Merca iznosi više od 2.000 evra.

Kazna je pravno obavezujuća.

Postupak se vodio i za još jednu uvredu, u vezi sa izrazom „Ftzn Frieder“ (Je*i se Frider).

I taj postupak je završen - Okružni sud u Brakenhajmu je 13. februara izrekao kaznu u istoj visini - 30 dnevnica.

Uvrede su objavljene u vezi sa vešću o Mercovoj poseti Hajlbronu prošlog oktobra i izrečenoj meri zabrane leta nad tim gradom.

Prema podacima tužilaštva, obrađeno je ukupno 39 slučajeva. Od njih je 15 obustavljeno zbog nedovoljne sumnje na krivično delo.

Ostali slučajevi su prebačeni u druga javna tužilaštva ili su još uvek u toku, navelo je tužilaštvo za „Velt“.

U komentarima na istu vest, pojavila se još jedna uvreda „Fo... Fric“. Taj postupak je još uvek u toku, jer Okružni sud u Hajlbronu jeste izrekao kaznu u visini od 30 dnevnica, ali se osuđeni žalio i sada se čeka odluka suda na glavnoj raspravi.

Sa druge strane, postupak u vezi sa terminom „lakovani majmun“ krenuo je drugačijim tokom.

U početku se razmatrala kazna od 30 dnevnica. Međutim, nakon žalbe optuženog, postupak je privremeno obustavljen – uz plaćanje kazne od 100 evra. Ako kazna bude izmirena, slučaj će biti zatvoren.

Oni koji su osuđeni za objavljene komentare kažnjeni su po članu 188 nemačkog Krivičnog zakonika, koji predviđa kaznu za uvredu, klevetu i vređanje javnih ličnosti.

Prema „Tagesšpigelu“, tužilaštvo je opravdalo krivično gonjenje navodeći da su komentari verovatno „potkopali poverenje u integritet žrtve“ jer su mogli da „podstaknu negativne rezerve ili agresiju među istomišljenicima“.

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