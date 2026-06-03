Istraga je pokrenuta nakon što su se na društvenim mrežama pojavili brojni snimci na kojima se vide ljudi kako usred noći izlaze iz kanalizacionog sistema na različitim lokacijama u gradu.

„Kako bi se uveria da ne postoji pretnja po javnost, njujorška policija je poslala svoje visoko obučene pripadnike Jedinice za vanredne situacije u kanalizacioni sistem da provere da li su te osobe ostavile nešto sumnjivo. Ništa nije pronađeno“, saopštila je policija za NBC u ponedeljak.

„Gradsko Odeljenje za zaštitu životne sredine, koje upravlja kanalizacionim sistemom, takođe je izvršilo inspekciju i, prema dostupnim informacijama, nije pronašlo nikakvu štetu na opremi“, dodaje se u saopštenju.

Do sada nisu prijavljeni ni hapšenja ni povrede.

Jedan visoki zvaničnik policije rekao je za NBC da istražitelji razmatraju teoriju prema kojoj muškarci „pretražuju kanalizacioni sistem u potrazi za vrednostima koje dospevaju u otpadne vode“.

Policija je prvi put obaveštena o ovoj neobičnoj aktivnosti prošlog četvrtka oko 23 časa, prenosi NBC Njujork. Svedok je prijavio da je video osam osoba kako uklanjaju poklopac šahta u blizini raskrsnice Mekdonald avenije i Kolin Plejsa, u četvrti Grejvsend u Bruklinu.

Prema navodima policije, te osobe su viđene kako izlaze iz šahta otprilike tri sata kasnije. Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se osam ljudi kako izlaze iz kanalizacije i presvlače se pored nekoliko parkiranih automobila.

Oko dva sata nakon prvog incidenta u Grejvsendu, policija je dobila još jednu dojavu o nekoliko osoba koje su ušle u šaht u blizini raskrsnice Hejvord Strita i Bedford Avenije u Vilijamsburgu, takođe u Bruklinu.

Vlasti navode da se grupa pojavila na površini više od dva i po sata kasnije, nakon čega su ušli u automobil i odvezli se, prenosi NBC Njujork. Snimak do kojeg je došao portal Williamsburg 365 prikazuje sedam osoba kako izlaze iz šahta, dok poslednja osoba za njima zatvara poklopac.

Gardijan navodi da ovi incidenti podsećaju na sličan događaj od 5. maja, kada su stanovnici Astorije u Kvinsu prijavili da su videli nekoliko ljudi kako otvaraju šaht oko 2 sata ujutru, u blizini raskrsnice 20. avenije i 36. ulice.

„Tri tipa šetaju unaokolo u nekakvim čudnim odelima, otvore šaht i uđu unutra kao Nindža kornjače“, izjavio je svedok Aki Jakupović za NBC Njujork.

Nadzorne kamere, čije je snimke pribavio NBC Njujork, prikazuju muškarce sa baterijskim lampama i visokim vodootpornim čizmama.

„Gledao sam njih, oni su gledali mene. Mogao sam da zaključim da rade nešto sumnjivo. Ušli su unutra, zatvorili poklopac i nestali, kao da nikada nisu ni bili tu“, dodao je on.

Za sada nije jasno da li su svi ovi incidenti međusobno povezani.