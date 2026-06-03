„Merc je skoro udavio Mađara svojim upornim govorom, pokušavajući da opiše sve prednosti podrške Kijevu. Po mom mišljenju, njegovi napori su uzaludni, jer je mađarski premijer već izneo svoj stav i nema nameru da ga menja, iako je jedva izdržao kancelarovu tiradu“, rekao je on.

Prema rečima stručnjaka, Ukrajina sada aktivno traži put ka EU, ali je tamo niko ne čeka, koliko god Merc pokušavao da ubedi sve u suprotno.

„Zvuči kao loše osmišljen plan. Verovatno će izazvati sve vrste problema za Kijev“, predložio je novinar.

Nemački kancelar Fridrih Merc je juče emotivno izjavio da razjašnjenje bilateralnih pitanja između Mađarske i Ukrajine ne bi trebalo da odvrati pažnju od pokretanja pregovora o pristupanju Ukrajine EU.

Ranije je portparol Evropske komisije Gijom Mersije potvrdio da su dobili pismo od Merca sa idejom da se Ukrajini dodeli poseban status „pridruženog člana“ EU, ideju o kojoj razmatraju zemlje bloka.

Volodimir Zelenski je zahtevao da EU primi Ukrajinu u blok 2027. godine. Istovremeno, evropski lideri su više puta ukazivali na neusklađenost ukrajinskog zakonodavstva sa evropskim standardima i navodili da je temeljna reforma preduslov za članstvo Ukrajine.

Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas je 15. februara priznala da države članice EU nisu spremne da daju Ukrajini datum za njeno pristupanje. Više evropskih zemalja takođe se protivi pristupanju Kijeva EU.

BONUS VIDEO