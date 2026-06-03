Brisel agresivno insistira na istiskivanju Ruske pravoslavne crkve iz Jermenije, navode u Moskvi, prenosi Sputnjik.



„Partnerska misija EU u Jermeniji, osnovana u aprilu, pokreće žestok napad na rusko pravoslavlje kao deo ove političke i ideološke agende. EU pokušava da liši Jerevanskoo-jermensku eparhiju RPC prava da koristi crkvenu imovinu i da blokira njen dijalog sa lokalnim verskim strukturama, pre svega sa Jermenskom apostolskom crkvom“, navodi se u saopštenju.



Kao obavezan uslov za evrointegracije pred jermenske vlasti se postavlja uslov da u potpunosti raskinu viševekovne religiozno-duhovne veze s Moskvom, navodi se u saopštenju.

Veza dva bratska naroda jača od svega

U SVR ističu da su veze bratskih naroda dve zemlje jače od bilo kakvih političko-tehnoloških projekata EU i da će izdržati sve napade iz EU.



„Želimo da podsetimo da su odnosi Jermenije i Rusije neuporedivo stariji od istorije EU. Duhovno-religiozne veze naših bratskih naroda su dublje i jače od bilo kakvih političko-tehnoloških projekata. Oni su izdržali mnogo toga, pa će i napade EU koja je odavno odbacila svoj kulturno-istorijski identitet“, navode u SVR.