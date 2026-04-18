Jedna od najpopularnijih biljaka za ovaj način gajenja je čeri paradajz, koji uz pravilnu negu može dati bogat i zdrav rod tokom cele sezone.
Ako želite sopstvenu mini-baštu u stanu, evo kako da uspešno gajite čeri paradajz i drugo povrće u saksijama.
Izbor saksije i zemlje za čeri paradajz
Za uspešan uzgoj čeri paradajza ključno je obezbediti dovoljno prostora za koren. Idealna saksija treba da bude duboka najmanje 20 do 30 cm i da ima otvore za drenažu.
Zemlja mora biti kvalitetna, rastresita i bogata hranljivim materijama. Preporučuje se univerzalni supstrat za povrće ili kombinacija zemlje i komposta.
Sadnja čeri paradajza – prvi koraci
Sadnice možete kupiti ili uzgojiti iz semena. Prilikom sadnje:
- posadite biljku malo dublje radi stabilnijeg korena
- lagano pritisnite zemlju oko sadnice
- odmah zalijte biljku nakon sadnje
Poželjno je postaviti štapić ili kolac kao oslonac kako bi biljka rasla uspravno.
Sunce i zalivanje – ključ uspeha
Čeri paradajz zahteva dosta svetlosti, pa je idealno mesto terasa sa najmanje 5 do 6 sati direktnog sunca dnevno.
Zalivanje treba da bude redovno, ali umereno. Zemlja treba da bude vlažna, ali ne previše natopljena, kako bi se izbeglo truljenje korena.
Koje povrće još možete gajiti na terasi
Pored čeri paradajza, mnoge biljke uspevaju u saksijama:
- Paprika – voli sunce i lako se prilagođava uslovima na terasi
- Krastavac – može rasti uz oslonac i idealan je za manje prostore
- Zelena salata – brzo raste i može se brati više puta
- Mladi luk – jednostavan za uzgoj, čak i iz ostataka iz kuhinje
- Začinsko bilje – bosiljak, peršun, nana i ruzmarin odlično uspevaju u manjim saksijama
Saveti za uspešan uzgoj povrća na terasi
Da biste imali zdrav i bogat rod:
- redovno uklanjajte suve listove
- dodajte prirodno đubrivo
- povremeno rotirajte saksije zbog ravnomernog rasta
- zaštitite biljke od jakog vetra
Bašta na terasi – svežina na dohvat ruke
Uz malo truda i pravilnu negu, vaša terasa može postati prava mala bašta. Gajenje povrća u stanu ne samo da donosi sveže i zdrave plodove, već pruža i zadovoljstvo i opuštanje tokom svakodnevne brige o biljkama.
