Jedna od najpopularnijih biljaka za ovaj način gajenja je čeri paradajz, koji uz pravilnu negu može dati bogat i zdrav rod tokom cele sezone.

Ako želite sopstvenu mini-baštu u stanu, evo kako da uspešno gajite čeri paradajz i drugo povrće u saksijama.

Izbor saksije i zemlje za čeri paradajz

Za uspešan uzgoj čeri paradajza ključno je obezbediti dovoljno prostora za koren. Idealna saksija treba da bude duboka najmanje 20 do 30 cm i da ima otvore za drenažu.

Zemlja mora biti kvalitetna, rastresita i bogata hranljivim materijama. Preporučuje se univerzalni supstrat za povrće ili kombinacija zemlje i komposta.

Sadnja čeri paradajza – prvi koraci

Sadnice možete kupiti ili uzgojiti iz semena. Prilikom sadnje:

posadite biljku malo dublje radi stabilnijeg korena

lagano pritisnite zemlju oko sadnice

odmah zalijte biljku nakon sadnje

Poželjno je postaviti štapić ili kolac kao oslonac kako bi biljka rasla uspravno.

Sunce i zalivanje – ključ uspeha

Čeri paradajz zahteva dosta svetlosti, pa je idealno mesto terasa sa najmanje 5 do 6 sati direktnog sunca dnevno.

Zalivanje treba da bude redovno, ali umereno. Zemlja treba da bude vlažna, ali ne previše natopljena, kako bi se izbeglo truljenje korena.

Koje povrće još možete gajiti na terasi

Pored čeri paradajza, mnoge biljke uspevaju u saksijama:

Paprika – voli sunce i lako se prilagođava uslovima na terasi

Krastavac – može rasti uz oslonac i idealan je za manje prostore

Zelena salata – brzo raste i može se brati više puta

Mladi luk – jednostavan za uzgoj, čak i iz ostataka iz kuhinje

Začinsko bilje – bosiljak, peršun, nana i ruzmarin odlično uspevaju u manjim saksijama

Saveti za uspešan uzgoj povrća na terasi

Da biste imali zdrav i bogat rod:

redovno uklanjajte suve listove

dodajte prirodno đubrivo

povremeno rotirajte saksije zbog ravnomernog rasta

zaštitite biljke od jakog vetra

Bašta na terasi – svežina na dohvat ruke

Uz malo truda i pravilnu negu, vaša terasa može postati prava mala bašta. Gajenje povrća u stanu ne samo da donosi sveže i zdrave plodove, već pruža i zadovoljstvo i opuštanje tokom svakodnevne brige o biljkama.