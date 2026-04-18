Prema navodima istražnih organa, do eksplozije je došlo u noći između petka i subote oko 00.15 časova u podzemnom prolazu između dve ulice, prenosi Bild.

Na licu mesta zatečeno je pet muškaraca, od kojih je jedan preminuo, dok su četiri osobe teško povređene i prevezene u bolnice.

Dvojica povređenih su u teškom stanju i lekari im se bore za život.

Policija je saopštila da je područje odmah obezbeđeno i da je sproveden uviđaj, dok su forenzički timovi tragali za dokazima.

Prema dosadašnjim saznanjima, ne isključuje se mogućnost da je eksplozija izazvana ljudskim delovanjem.

Istraga o okolnostima incidenta se nastavlja.

Portparol policije je saopštio da više ne postoji rizik po javnu bezbednost.

Felklingen je grad sa oko 40.000 stanovnika, blizu francuske granice.