U napadu su poginuli brigadni general, kapetan i još jedan vojnik, saopštile su Libanske oružane snage.

Izraelske odbrambene snage (IDF) navele su da su identifikovale vozilo koje se "sumnjivo kretalo" prema izraelskim snagama u blizini sela Kfar Tebnit.

"Vozilo se kretalo u zoni aktivnih borbi i evakuisanom području", saopštila je izraelska vojska.

Dodaje se da su trupe IDF-a u tom području bile u stanju pripravnosti zbog mogućih napada Hezbolaha, kao i da izraelska vojska raspolaže obaveštajnim podacima koji ukazuju na to da "Hezbolah intenzivno deluje na ovom području".

Vojska je naglasila da je reč o borbenoj zoni u kojoj je neophodna koordinacija kretanja sa IDF-om.

"Nakon identifikacije, a zbog upozoravajućih obaveštajnih informacija i opasnosti po naše snage, vozilo je pogođeno", navodi se u saopštenju.

Izraelska vojska je potvrdila da su se u vozilu nalazila dva oficira i jedan vojnik Libanskih oružanih snaga (LAF), dodajući da je incident i dalje predmet istrage.

Vojska je takođe istakla da njene snage "deluju protiv terorističke organizacije Hezbolah, a ne protiv libanske vojske".