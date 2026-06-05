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Misteriozni nemački računi: Na njima godinama leži 4 milijarde evra, a evo šta je sa vlasnicima
U Nemačkoj se na takozvanim „zaboravljenim računima“ čuvaju milijarde evra, ali mnogi naslednici nisu ni svesni da imaju pravo na ta sredstva. Komplikovana regulativa, nepostojanje centralnog registra i digitalizacija bankarskih usluga otežavaju pronalaženje novca koji decenijama čeka svog vlasnika.
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