Ministarstvo odbrane Kuvajta saopštilo je danas da su kuvajtske snage presrele sedam iranskih raketa, a da je njihovo obaranje prouzrokovalo štetu, kao i da nije bilo povređenih.

U saopštenju se navodi da je kuvajtska protivvazdušna odbrana otkrila i presrela sedam iranskih balističkih raketa u kuvajtskom vazdušnom prostoru rano jutros.

Ističe se da su rakete presretnute iznad nekoliko stambenih područja. Iran je prethodno saopštio da je danas napao bazu američke mornarice u Bahreinu i vazduhoplovnu bazu u Kuvajtu.

Navedeno je da je to bila odmazda nakon još jedne razmene vatre između američkih i iranskih snaga, uprkos primirju.