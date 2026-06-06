Nemačka se već nekoliko nedelja intenzivno priprema za mogućnost budućih pregovora sa Rusijom, a prema pisanju nemačkog lista Die Zeit, u Berlinu se sve ozbiljnije razmatraju modeli dijaloga sa Moskvom i uloga koju bi evropske države mogle da imaju u tom procesu.

Za razliku od ranijeg perioda, kada su informacije o mogućim pregovorima uglavnom ostajale na nivou spekulacija, sada se, prema navodima nemačkog medija, iza zatvorenih vrata vode konkretne konsultacije o budućim kontaktima sa Rusijom.

Redovni sastanci u kancelariji Fridriha Merca

Prema pisanju lista Die Zeit, u Saveznoj kancelariji nemačkog kancelara Fridriha Merca već nedeljama se održavaju redovni sastanci posvećeni mogućim pregovorima sa Moskvom.

Posebno važnu ulogu u tim razgovorima imaju Francuska i Velika Britanija, sa kojima Berlin usklađuje stavove o potencijalnom evropskom pristupu dijalogu sa Rusijom.

Izvori iz nemačkih vladinih krugova tvrde da se postepeno stvara prostor za pregovore evropskih država sa Moskvom, zbog čega se sve više radi na definisanju zajedničke strategije.

Merc promenio pristup

Posebnu pažnju izaziva činjenica da je Fridrih Merc ranije odbacivao pozive na otvaranje direktnog dijaloga sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Međutim, prema navodima Die Zeita, nemački kancelar sada zastupa drugačiji pristup koji se zasniva na nekoliko ključnih principa.

Među njima su insistiranje da se ništa ne radi bez Ukrajine, izbegavanje samostalnih poteza Berlina, bliska koordinacija sa evropskim partnerima i saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Takav model, prema pisanju lista, podrazumevao bi pregovore u formatu u kojem bi učestvovali Evropa, Ukrajina, Rusija i SAD.

Uključene i Italija i Poljska

Iako je za Merca posebno važna takozvana „evrotrojka“, koju čine Nemačka, Francuska i Velika Britanija, konsultacije više nisu ograničene samo na te tri zemlje.

U razgovore su uključene i Italija i Poljska, što ukazuje na pokušaj stvaranja šireg evropskog konsenzusa o budućim pregovorima sa Moskvom.

U Berlinu se trenutno razmatra kako bi eventualni kontakti mogli da budu organizovani i pod kojim uslovima bi dijalog mogao da počne.

Nemački zvaničnici već govorili o tome

Da ova tema više nije samo teorijska mogućnost, pokazale su i ranije izjave nemačkih zvaničnika.

Predstavnik nemačke vlade Štefen Majer izjavio je 3. juna da je Nemačka spremna za pregovore sa Rusijom o rešavanju sukoba kada se za to stvore odgovarajući uslovi.

Slične informacije ranije je objavio i Frankfurter Allgemeine Zeitung, pozivajući se na izvore iz nemačke vlade koji smatraju da se postepeno otvara „prozor za pregovore“ između evropskih država i Rusije.

Moskva poručuje da je spremna za dijalog

Sa ruske strane poslednjih meseci takođe su stizale poruke da vrata za razgovore nisu zatvorena.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je 4. juna tokom susreta sa rukovodiocima vodećih svetskih informativnih agencija, koji je organizovao TASS, da Rusija nije odbijala dijalog sa evropskim državama i da ne određuje ko može da učestvuje u pregovorima.

Još ranije, portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da evropski lideri mogu jednostavno da pozovu Putina ukoliko žele razgovor.

Upravo zbog toga dodatnu pažnju izazivaju navodi nemačkih medija da Berlin više ne razmatra samo mogućnost dijaloga, već aktivno priprema teren za potencijalne pregovore sa Rusijom.

Evropa se priprema za novi scenario

Prema informacijama iz nemačkih političkih krugova, mogućnost pregovora više se ne posmatra kao daleka teorija, već kao scenario za koji evropske prestonice već sada žele da budu spremne.

Zbog toga se u Berlinu sve više razgovara o konkretnim modelima budućih kontakata, pregovaračkim formatima i ulozi koju bi Evropska unija mogla da ima u eventualnom procesu dijaloga sa Moskvom.