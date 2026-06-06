Takozvani "vidovnjak" koji za sebe tvrdi da je navodno predvideo tri pokušaja atentata na američkog predsednika Donalda Trampa sada tvrdi da je "video" će se Amerika suočiti sa napadom u naredne dve godine, prenosi američko izdanje britanskog medija "The Express".

Krejg Hamilton-Parker, takzvani "vidovnjak" nazvan „Prorok propasti“ i „Novi Nostradamus“, izdao je alarmantne prognoze u vezi sa bezbednošću SAD i Trampovim mandatom.

Ova takozvana "predviđanja" pojavila su se tokom prenosa uživo na njegovom Jutjub kanalu, gde je Krejg analizirao aktuelne događaje i najnovije vesti.

To dolazi nakon što je Vladimir Putin navodno upozorio Trampa da bi dalja vojna akcija SAD protiv Irana mogla dovesti do „izuzetno štetnih posledica“.

Tokom segmenta pitanja i odgovora za gledaoce, Krejg je odgovarao na pitanja o Donaldu Trampu. Kada su ga pitali da li će Tramp preživeti svoje predsedništvo, Krejg je potvrdno odgovorio. Dalje je sugerisao da bi Tramp mogao da nastavi sa neviđenim trećim mandatom, ponavljajući ranija predviđanja koja je dao.

Izjavio je: "Tramp će preživeti predsedništvo. Da, već sam rekao da mislim da će na kraju preći na treći mandat. Rekao sam da će imati tri pokušaja atentata. To se dogodilo. Možda će ih biti još, i siguran sam da je mnogo, mnogo toga osujećeno, a što nikada ranije nismo videli. Dakle, da, to kažem".

Ovaj razvoj događaja se odvija dok se Tramp nosi sa posledicama sukoba sa Iranom koji su predvodile SAD i Izrael - pokrenutog u februaru pod nazivom Operacija Epski bes.

Sukob je rezultirao zatvaranjem vitalnog Ormuskog moreuza, ključnog prolaza za transport nafte koji se nalazi uz južnu obalu Irana.

Nastavljajući ovu temu, drugi pratilac je pitao da li Krejg očekuje da će Rusija ili Kina pokrenuti napad na SAD u naredne dve godine i koliko bi se takav napad mogao pokazati „lošim“.

Krejgov odgovor je bio sumoran, navodi se u članku.

On je rekao:

"Pa, mislim da će doći do stvarnog fizičkog napada na SAD. Mislim da neće biti toliko strašno da ćemo videti kako nuklearna bomba pogodi SAD, jer je to svakako moguće sa mestima poput Severne Koreje. I svakako je moguće ako Kina izmakne kontroli ili stvari izmaknu kontroli. Mislim, Kina još uvek nije pokazala vojnu agresiju protiv SAD. Ali Kina svakako jača svoje vojne kapacitete do ogromnog nivoa u odnosu na ono što je bila ranije. I znate, sa onim što se dešava u svetu."

Dodao je da će Kina navodno biti stavljena pod „veliki pritisak“. Rekao je da bi to moglo dovesti do „nekog oblika ratovanja“, pri čemu bi Tajvan služio kao „okidač“.

Međutim, treba napomenuti da takozvana "predviđanja" raznoraznih samoproglašenih vidovnjaka kao što je Krejg Hamilton-Parker nemaju nikakvu naučnu, potvrđenu vrednost i zato ih uvek treba izrazito kritički posmatrati.

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