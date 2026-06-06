Turisti su dobili poruke preko Vocapa u kojima se od njih traži da dopune podatke o platnoj kartici i izvrše dodatne uplate za smeštaj, pišu hrvatski mediji.

Sumnja se da su podaci do 100.000 turista, koji su rezervisali letovanje na Jadranu, pre nekoliko dana procurili na hrvatskoj platformi specijalizovanoj za upravljanje rezervacijama i distribuciju smeštajnih kapaciteta Phobs.

Nakon toga, na "Vocap" su im stigle poruke u kojima se od njih traži da dopune podatke o platnoj kartici i izvrše dodatne uplate za smeštaj, piše hrvatski portal Indeks.

Navodno su procurela imena i prezimena, brojevi telefona, datumi dolaska i odlaska, ali i nazivi hotela u kojima su ostavili rezervaciju.

Upravo su na taj način došli u posed dovoljno podataka da sastave poruke kojima su pokušali da prevare turiste. Zbog podataka koji su procureli, poruke izgledaju uverljivo, jer sadrže tačan datum rezervacije i hotel.