Predsednik Kolumbije Gustavo Petro izjavio je danas da bi američki pritisak na latinoameričke lidere koji imaju drugačije stavove mogao da dovede do "pobune" protiv uticaja Vašingtona u intervjuu za španski list "Pais".

Bivši pripadnik levičarske gerilske grupe M-19, Petro, često je dolazio u sukob sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, čija ga je administracija stavila na listu sankcionisanih koju vodi Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC), zbog navodne umešanosti u globalnu ilegalnu trgovinu drogom, navodi list.

Šezdesetpetogodišnji predsednik Kolumbije, koji je otputovao u Barselonu na samit zajedno sa liderima Španije, Brazila i Meksika, rekao je da se sankcije OFAC-a koriste kao političko sredstvo za iznudu nad onima koji zastupaju drugačiju politiku.

"To je sistem poput onog koji je španski kralj imao pre nekoliko vekova. A kakav je bio odgovor Latinske Amerike? Pobuna. To će se dogoditi i sada ako američka vlada ne bude sposobna da preispita svoje odnose sa Latinskom Amerikom", rekao je on.

Prema njegovim rečima, američko bombardovanje glavnog grada Venecuele, Karakasa, tokom operacije hvatanja predsednika Venecuele Nikolasa Madura u januaru ulilo je strah mnogim liderima.

Petro je, međutim, rekao da su njegovi lični odnosi sa Trampom dobri.

Kako navodi list, njih dvojica su nedavno razgovarali dva puta i razbili pogrešne narative jedan o drugom.

Petro je naglasio da nije otišao u Vašington da "kleči i moli", već da su se sastali kao ravnopravni partneri.

On bi trebalo bi da napusti funkciju predsednika u avgustu, jer kolumbijski ustav ne dozvoljava predsednicima da obavljaju više od jednog mandata.