U jednom regionu Rusije otkrivena je masovna grobnica civila, što je ponovo otvorilo bolna sećanja na zločine počinjene tokom Drugog svetskog rata.

U selu Šumskoje, koje se nalazi u Lenjingradskoj oblasti, timovi za potragu pronašli su ostatke civila koje su ubile nacističke snage tokom Velikog otadžbinskog rata, prenose dostupni podaci.

Prema informacijama, posmrtni ostaci pripadali su stanovnicima državne farme „Krasni oktobar“ u Mginjskom okrugu. Među pronađenim žrtvama nalaze se i deca uzrasta od pet do trinaest godina, kao i mlade žene, što dodatno naglašava brutalnost počinjenog zločina.

Ističe se da su nemačke trupe okupirale ovo područje početkom decembra 1941. godine, ali su već nakon mesec dana bile potisnute od strane Crvene armije. Iako je okupacija trajala kratko, to nije sprečilo okupatore da izvrše niz masakra nad civilnim stanovništvom.

Prema dokumentima do kojih su došli istraživači, na teritoriji državne farme „Krasni oktobar“ nacisti su nasilno okupili grupu meštana, među kojima su bila i mala deca. Zatvorili su ih u drvenu kuću, zaključali i potom zapalili objekat.

U tom stravičnom napadu život je izgubilo šesnaest ljudi.

Ranije je na Krimu otkrivena i avionska bomba iz Drugog svetskog rata teška 100 kilograma, koja je zbog nemogućnosti transporta morala biti uništena na licu mesta.