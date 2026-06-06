Među okupljenima bila je i mlada Desire, poreklom iz Italije, koja se danas crkveno venčala sa Nemanjom Milojevićem iz Kruševca. Kako je ispričala za Kurir, datum venčanja bio je zakazan mnogo ranije, a vest da će se baš tog dana u Hramu nalaziti Časni pojas za njih je predstavljala veliko i neočekivano iznenađenje.

"U trenutku kada smo zakazivali venčanje nismo znali da će ovde biti izložen Časni pojas, tako da je ovo za nas bilo predivno iznenađenje. Osećam se presrećno što se udajem baš na ovaj dan. Sveštenik koji će nas venčati kaže da je to znak, a i mi verujemo u to. Ovo je zaista nešto posebno i veoma sam srećna", rekla je Desire dok je sa osmehom, pod ruku sa ocem, ulazila u Hram Svetog Save.

Posebne emocije nije krio ni mladoženja Nemanja Milojević, koji je istakao da će ovaj dan zauvek pamtiti kao jedno od najvažnijih iskustava u svom životu.

„Bog je hteo da Pojas bude iznad nas“

Govoreći o trenutku venčanja, Nemanja je naglasio da je prisustvo jedne od najvećih pravoslavnih svetinja za njega imalo duboko duhovno značenje.

"Šta reći?! Bog je tako hteo da Pojas bude iznad nas na venčanju. To su trenuci koji se ne mogu opisati rečima. Osećaj je bio neverovatan, osećala se snaga i toplina, ta sveta ruka iznad nas. Bog nas gleda i gledaće nas ceo živo", rekao je Nemanja.

Dan koji je za mnoge vernike bio prilika za poklonjenje velikoj svetinji, za ovaj mladi par postao je i dan za početak zajedničkog života. Zbog toga će, kako kažu, uspomenu na venčanje u Hramu Svetog Save nositi sa sobom zauvek.