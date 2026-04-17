Kako je opisala, problemi su počeli ubrzo nakon useljenja u stan, kada je komšija sa nižeg sprata počeo da se žali na buku koju, prema njegovim tvrdnjama, prave njena mala deca.

Komšijski sukob zbog buke dece

Majka je objasnila da ima dvoje male dece, uzrasta tri godine i godinu i po dana, i da je svesna da deca prave buku, ali da se trude da ona bude minimalna. Takođe je naglasila da komšije ispod nemaju nikakvih primedbi.

Incident se dogodio ujutru, kada je, prema njenim rečima, komšija došao na vrata i počeo da viče pred decom, tvrdeći da buka traje još od ranog jutra – iako su se tek probudili.

„Deca su ustala u 8, tek smo seli da popijemo kafu kada je počeo da se dere na vrata“, napisala je u objavi.

Njena priča izazvala je lavinu komentara i podelila mišljenja korisnika društvenih mreža.

Viralna objava i podeljena mišljenja

Objava je prikupila stotine komentara, a mnogi korisnici su izneli različite stavove o životu u zgradi i toleranciji na buku.

Jedan deo ljudi podržao je majku, ističući da je nemoguće očekivati potpunu tišinu u zgradi, posebno kada su u pitanju mala deca. Drugi su, međutim, naglasili da roditelji moraju voditi računa o komšijama i poštovati kućni red.

Zanimljivo je da su neki komentari bili zasnovani na pogrešnom razumevanju situacije, jer su pojedinci kritikovali roditelje zbog igranja loptom u stanu, iako je majka jasno navela da loptu uopšte nemaju.

Problem odnosa među komšijama u Srbiji

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje odnosa među komšijama i tolerancije u stambenim zajednicama u Srbiji.

Dok jedni smatraju da je buka dece normalan deo života, drugi insistiraju na miru i strožem poštovanju pravila u zgradama. Sve češće se postavlja pitanje koliko su ljudi spremni na kompromis u zajedničkom životnom prostoru.

Majka je na kraju istakla da planiraju da se presele, ali da je svoju priču podelila jer je bila šokirana načinom na koji se komšija ponašao, posebno pred malom decom.

Ovaj viralni slučaj još jednom pokazuje koliko su komšijski odnosi važni i koliko lako mogu prerasti u ozbiljan problem ukoliko izostane razumevanje i komunikacija.