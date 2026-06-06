Kremlj je pismo koje je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poslao predsedniku Rusije Vladimiru Putinu shvatio sa najvećom ozbiljnošću, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je dodao da odgovor ruskog predsednika na plenarnoj sednici to potvrđuje, prenela je agencija Tass.

Ruski predsednik Vladimir Putin saopštio je da za sada ne vidi svrhu sastanka sa Zelenskim.

“Ne vidim svrhu sastanka. Jedina svrha za ukrajinsku stranu je da zaustavi napredovanje naših oružanih snaga, to je sve. Potrebni su nam sporazumi ne na šest meseci, ne na tri meseca, već na dugoročnu istorijsku perspektivu. Neka stručnjaci rade, stvore neka rešenja, a onda možemo da se sastanemo“, objasnio je Putin, dodajući da nikada nije odbijao sastanak sa Zelenskim.

Zelenski je u četvrtak uputio otvoreno pismo Putinu i predložio direktni sastanak radi okončanja rata.

Ukrajinski predsednik je napomenuo da bi takav sastanak mogao da se održi u trećim zemljama koje su tradicionalno mesta za međunarodne pregovore, a posebno u Švajcarskoj, Turskoj ili arapskom svetu.

Podestimo, grupa poslanika Evropskog parlamenta pokrenula je inicijativu da se Vladimiru Zelenskom oduzme Evropski orden za zasluge. Detalje možete pročitati u našoj posebnoj vesti.

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