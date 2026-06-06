Prema zvaničnim informacijama, napad se dogodio u petak u severnom delu Crnog mora. Turske vlasti nisu objavile dodatne detalje o okolnostima incidenta niti o mogućim počiniocima.

Povređene mornare spasio je drugi turski ribarski brod „Burak Kaja“, koji ih je preuzeo nakon potonuća „Durua 67“. Međutim, jedan od članova posade podlegao je povredama tokom plovidbe ka Turskoj.

Brod turske Obalske straže sa medicinskim timom presreo je „Burak Kaju“ oko 213 kilometara severno od luke Inebolu. Povređeni mornari potom su prebačeni na brod Obalske straže i nakon petnaestočasovne plovidbe transportovani u bolnicu u Kastamonuu.

Direktor pokrajinske zdravstvene službe Fevzi Javuzjilmaz izjavio je da su mornari zadobili povrede od gelera, a da je jedan od njih još na brodu podvrgnut manjoj hirurškoj intervenciji.

– Dvojica pacijenata imaju lakše povrede, dok su kod preostale dvojice konstatovane ozbiljnije povrede – rekao je Javuzjilmaz.

Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Crno more, posebno područje uz ukrajinsku obalu i Krim, od početka rusko-ukrajinskog sukoba u februaru 2022. godine često je poprište napada na trgovačke i civilne brodove.

Turska je i ranije upozoravala na rastuće bezbednosne rizike u regionu. Ankara je prošlog novembra osudila napade ukrajinskim dronovima na dva tankera u Crnom moru, ocenivši da takvi incidenti predstavljaju ozbiljnu pretnju za bezbednost plovidbe, ljudske živote i životnu sredinu.