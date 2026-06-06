Rezultat novog projekta je, kako piše Naval News, prepoznatljivo i inovativno plovilo kod kojeg su kineski stručnjaci jasno napustili tradicionalni podmornički toranj, i predstavlja još jedan korak u razvoju sve sposobnije i tehnološki naprednije podmorničke flote.

Pošto je dostupno vrlo malo zvaničnih informacija, razumevanje namene i mogućnosti ove nove klase podmornica u velikoj meri zavisi od prikupljanja obaveštajnih podataka i stručne analize.

"Niko ne može da ima parira"

Kina trenutno gradi nove podmornice tempom koji nijedna druga zemlja ne može da parira, navodi se u članku. Dok se zapadne mornarice muče da izgrade više od jedne ili dve podmornice istovremeno, Kina nastavlja da ih proizvodi sve bržim tempom. U proteklih pet godina, lansirala je oko 15 do 20 podmornica, od kojih je najmanje osam novih klasa.

Najnoviji, dosad neprijavljeni i neočekivani tip podomrnice primećen je u brodogradilištu JN (Jiangnan) u Šangaju. Ova velika i aerodinamička podmornica ističe se svojim futurističkim dizajnom bez klasične podmorničke kule.

Nova podmornica je poslednjih dana primećena na satelitskim snimcima. Prošle nedelje i ponedeljka mogla se videti usidrena za plutajući mol odmah ispred brodogradilišta u Šangaju. Iako je brodogradilište najpoznatije po izgradnji velikih površinskih ratnih brodova, učestvovalo je i u izgradnji podmornica, iako ranije nije gradilo podmornice na nuklearni pogon.

"Kineski javni izvori i dalje ćute"

Porinuće nove podmornice nije javno objavljeno, a kineski javni izvori i dalje ćute o tome.

Glavne karakteristike su, prema "Naval News"-u, elegantno oblikovan pramac, kormilo u obliku slova X i minimalan toranj. Kina je, kako se podseća, ranije eksperimentisala sa podmornicama bez tornja, a jedna od njih je izgrađena u istom brodogradilištu - zapravo, ovaj stariji projekat se trenutno nalazi na obali brodogradilišta JN.

Ova konfiguracija, kako je navedeno, verovatno je izabrana da bi se smanjio hidrodinamički otpor.

Takođe, kako je navedeno, moguće je da je još jedna podmornica porinuta otprilike u isto vreme u brodogradilištu Huludao u Bohajskom moru. Ovo brodogradilište je poznato isključivo po izgradnji nuklearnih podmornica. Iako to još nije potvrđeno, spekuliše se da je ova druga podmornica istog tipa kao i ona u Šangaju. Izgradnja i porinuće dva plovila u dva različita brodogradilišta, ističe publikacija, predstavljalo bi značajan događaj.

Podmornica je dugačka približno 120 metara i široka između 10 i 11 metara, odnosno duža je, ali uža od druge nove podmornice porinute u Bohaju i, kako je navedeno, nema sumnje da je reč o novoj klasi. Podmornica, o kojoj je prvi put objavljeno u februaru, okvirno je identifikovana kao dugo očekivana jurišna podmornica Tip-095, poznata i kao 09V.

U to vreme, plovilo je ispunilo očekivanja, pa je identifikacija imala smisla. Međutim, pojava ove druge podmornice sličnih dimenzija ponovo je otvorila pitanje koja od njih zapravo pripada klasi Tip-095.

Čini se malo verovatnim da je nova podmornica namenjena za lansiranje balističkih raketa (SSBN), jer bi takva verovatno bila veća, posebno imajući u vidu značajne dimenzije najnovije rakete JL-3.

Ostaju pitanja o ulozi i pogonskom sistemu nove podmornice. Što se tiče pogona, standardni nuklearni pogonski sistem deluje najverovatnije s obzirom na veličinu. Ako je na konvencionalni pogon, onda bi to bila ubedljivo najveća konvencionalna podmornica na svetu.

Kina takođe razvija manji sistem nazvan nuklearni AIP, u kome reaktor male snage deluje kao izvor energije nezavisan od vazduha (Air Independent Propulsion – AIP).

Prva AIP podmornica na nuklearni pogon, klase Type-041 Zhou, porinuta je u brodogradilištu u Vuhanu 2024. godine. Moguće je da će se isti koncept primeniti na novi brod, iako se to čini manje verovatnim nego konvencionalni nuklearni pogonski sistem.

Kineska ratna mornarica (PLAN) ne smatra sebe obaveznom da otkriva informacije o svojim najnovijim klasama podmornica spoljnim posmatračima. Za razliku od drugih zemalja, ni porudžbine niti, u mnogim slučajevima, porinuća se javno ne objavljuju, što posebno važi za prve podmornice nove klase.

Stoga, zaključuje "Naval News", analitičari će morati pažljivo da prate svaki trag koji bi mogao da pomogne u razjašnjavanju otvorenih pitanja u vezi sa novim vojnim projektom Kine.

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