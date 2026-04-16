Supertajfun Sinlaku pogodio je udaljena Marijanska ostrva u severnom Pacifiku, ostavljajući za sobom veliku materijalnu štetu i ozbiljne posledice po lokalno stanovništvo. Ovaj snažan olujni sistem formirao se 9. aprila i važi za najjaču oluju u 2026. godini, sa stalnim vetrovima koji su dostizali brzinu do 278 kilometara na čas.

Najteže su pogođena Severna Marijanska ostrva, posebno ostrvo Saipan, gde su razorni vetrovi i obilne padavine izazvali poplave, oštetili infrastrukturu i doveli do prekida u snabdevanju električnom energijom. Lokalni zvaničnici upozoravaju da bi potpuna procena štete mogla potrajati danima.

Iako je u trenutku udara supertajfun Sinlaku počeo blago da slabi, zadržao je snagu ekvivalentnu uraganu četvrte ili pete kategorije. To je bilo dovoljno da izazove ozbiljne posledice širom regiona – snažni naleti vetra čupali su drveće, oštetili krovove i blokirali saobraćajnice, dok su obilne kiše dovele do izlivanja reka i plavljenja nižih područja.

Guam je izbegao direktan udar najjačeg dela oluje, ali su i tamo zabeleženi jaki vetrovi i opasni vremenski uslovi. Stanovništvu je savetovano da ostane u svojim domovima i izbegava obalu zbog visokih talasa i opasnih morskih struja.

Pre dolaska na Marijanska ostrva, tajfun Sinlaku već je izazvao razaranja na spoljnim ostrvima i atolima u Saveznim Državama Mikronezije, gde su prijavljene velike štete na objektima i infrastrukturi. Nadležne službe nastavljaju procenu štete i pružanje pomoći pogođenim zajednicama, dok meteorolozi upozoravaju da bi posledice oluje, uključujući poplave i nestanke struje, mogle trajati i narednih dana.

Supertajfuni predstavljaju najintenzivnije tropske ciklone koji se formiraju u severozapadnom Pacifiku i često donose razorne posledice, poput onih koje je izazvao supertajfun Sinlaku.