Predsednik Mađarske Tamaš Šuljok izjavio je danas da nova mađarska vlada koju predvodi premijer Peter Mađar nije prihvatila saradnju koju im je ponudio, ali i da nema razloga da podnese ostavku.

"Uprkos pretnjama, još sam uvereniji da nema mesta za moju ostavku", rekao je Šuljok za nemačke medije i dodao da ostavku neće podneti jer se zakleo da će poštovati i sprovoditi Ustav i mađarske zakone "baš kao i premijer i poslanici", prenosi portal Hirado.hu.

Nakon promene vlasti, premijer Mađar je dao Šuljoku rok do 31. maja da podnese ostavku, ali s obzirom da predsednik to nije učinio premijer Mađar je najavio da će Šuljok biti smenjen donošenjem ustavnog amandmana.

Predsednik Mađarske je kazao da mađarski Ustav definiše ovlašćenja predsednika Republike i naglasio da je u Mađarskoj institucija predsednika važan element sistema kontrole i ravnoteže.

"Predsednik Republike mora istovremeno da sarađuje sa svim ustavnim telima, jer ta saradnja obezbeđuje ravnotežu između grana državne vlasti i sistema kontrole", rekao je Šuljok i naglasio da je ustavna obaveza predsednika Republike u oblastima spoljne i unutrašnje politike da u svakom trenutku podržava delovanje demokratski osnažene vlade ukoliko ona deluje u ustavnim okvirima.

On je podsetio da je tri dana nakon izbora potvrdio svoju nameru da sarađuje sa Peterom Mađarom.

"Međutim, vlada očigledno nije prihvatila ponuđenu saradnju. Na konstitutivnoj sednici Narodne skupštine, nekoliko minuta nakon polaganja zakletve da će poštovati i sprovoditi Ustav, premijer je tonom koji je teško opisati, a koji je bio ličan, zahtevao moju ostavku", nabeo je Šuljok.