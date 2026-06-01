Mnogi veruju da su zahvaljujući gromobranima i savremenim zaštitnim sistemima njihovi televizori, računari i drugi električni uređaji potpuno bezbedni tokom nevremena. Međutim, stručnjaci upozoravaju da stvarnost nije baš tako jednostavna.

Artur Surovjecki, stručnjak za oluje i predavač na Univerzitetu u Varšavi, ističe da postoji vrsta udara groma koja može izazvati ozbiljna oštećenja električnih uređaja čak i u objektima koji imaju odgovarajuću zaštitu.

Zašto gromobran nije dovoljan?

Gromobran je projektovan da bezbedno sprovede električno pražnjenje u zemlju i tako zaštiti objekat od direktnog udara groma. Kada je reč o uobičajenim, takozvanim negativnim pražnjenjima, ovaj sistem uglavnom uspešno obavlja svoj posao.

Međutim, problem nastaje kod znatno ređih, ali mnogo snažnijih pozitivnih pražnjenja.

Munja koja može da sprži elektroniku

Pozitivna pražnjenja nose znatno veću energiju od uobičajenih udara groma. Tokom takvog udara stvara se veoma jako elektromagnetno polje koje može da izazove elektromagnetnu indukciju u kućnim instalacijama.

To znači da se u kablovima mogu pojaviti snažni električni impulsi koji za svega nekoliko trenutaka mogu oštetiti ili potpuno uništiti televizore, računare, rutere, konzole za igrice i druge elektronske uređaje.

Stručnjaci upozoravaju da u takvim situacijama čak ni isključivanje osigurača ne pruža potpunu zaštitu.

Kako zaštititi uređaje tokom nevremena?

Prema mišljenju stručnjaka, najsigurniji način zaštite jeste potpuno isključivanje uređaja iz električne mreže.

To podrazumeva:

izvlačenje utikača iz utičnice

isključivanje računara i televizora

odvajanje vredne elektronike od mrežnog napajanja

po mogućstvu isključivanje mrežnih i antenskih kablova

Ova mera posebno se preporučuje tokom jakih oluja praćenih intenzivnim grmljavinama i učestalim udarima groma.

Kako prepoznati opasno pozitivno pražnjenje?

Iako ih je teško predvideti, stručnjaci navode nekoliko karakteristika po kojima se razlikuju od uobičajenih udara groma.

Pozitivno pražnjenje često prati:

izuzetno glasna grmljavina koja više podseća na eksploziju nego na klasično tutnjanje

veoma snažan bljesak

gotovo pravolinijski kanal munje bez mnogo grananja

duže i intenzivnije svetlosno pražnjenje

Upravo zbog njihove velike snage, ova vrsta munje smatra se jednom od najopasnijih po električne instalacije i kućne aparate.

Da li vredi izvući utikače?

Ako se približava jaka oluja, odgovor stručnjaka je jasan – da. Iako su savremeni sistemi zaštite veoma efikasni, izvlačenje utikača iz zida i dalje ostaje najjednostavniji i najpouzdaniji način da zaštitite vredne uređaje od potencijalno skupih kvarova.