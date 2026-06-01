Nevreme koje je danas zahvatilo delove zapadne Srbije nastavlja da se premešta ka drugim krajevima zemlje, a među mestima koja su se našla na udaru našao se i Trstenik.

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci iz okoline ovog grada koji prikazuju posledice oluje i vremenskih nepogoda.

Na objavljenim video-zapisima vidi se snažan vetar, dok građani dele prizore obilnih padavina i otežanih uslova na ulicama.

Nevreme koje je prethodno pogodilo pojedine delove zapadne Srbije nastavilo je kretanje ka drugim okruzima, donoseći kišu i nestabilne vremenske prilike.

Zbog nepovoljnih uslova na putevima, građanima se savetuje dodatni oprez u saobraćaju, kao i odlaganje putovanja ukoliko za to postoje mogućnosti.

Nadležni apeluju na vozače da brzinu kretanja prilagode stanju na kolovozu i vremenskim uslovima.

Da podsetimo, snažno nevreme pogodilo je danas Brodarevo kod Prijepolja, gde su nakon obilne kiše usledile i padavine u vidu grada.

