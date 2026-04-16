U Višem sudu u Beogradu danas je za 28. maj zakazan početak suđenja Nikoli Babiću, optuženom da je zajedno sa maloletnikom, prema kojem je razdvojen postupak, u junu prošle godine u Ulici Gavrila Principa ubio I.A.

Pripremno ročište, koje je bilo zatvoreno za javnost, održano je danas, nakon čega je zakazan glavni pretres, kojem će javnost moći da prisustvuje.

Na početku suđenja u maju optuženi bi trebalo da iznese odbranu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je u februaru podiglo optužnicu i protiv Izabele S. zbog sumnje da je za novčanu naknadu od 7.000 evra dvojici optuženih za ubistvo prenosila informacije o kretanju njihovih meta. Tužilaštvo je predložilo sudu da postupak protiv Izabele S. spoji sa postupkom protiv Nikole B. kojem se na teret stavlja teško ubistvo u saizvršilaštvu u sticaju sa krivičnim delom neovlašćena proizvodnja, držanje nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Nikola B. i maloletnik su, kako se sumnja, 6. juna su oko 20:10 časova u Ulici Gavrila Principa čekali žrtve u blizini jednog kafića u kojem su oni sedeli, kada je iz kafića najpre izašao I.A. i otišao prema vozilu "Land Rover Dicovery" koje se nalazilo na parkingu kafića, a za njim je, sa namerom da uđe u vozilo krenuo i L.M, pa su Nikola B. i maloletnik izvadili pištolje "Crvena zastava" i "Walther" i ispalili više hitaca u pravcu L.M. sa namerom da ga ubiju, ali se on dao u bekstvo.

Potom su, kako se sumnja, pucali u oštećenog I.A. koji je sedeo na mestu vozača u pomenutom vozilu i naneli mu povrede u predelu glave, leve ruke i leve butine. I.A. je aktivirao vozilo i krenuo da se vozi duž ulice Gavrila Principa, gde je ubrzo udario u vozilo GSP, pa je usled zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

