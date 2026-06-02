U saopštenju, koje prenosi TASS, navodi se da provokativna antiruska retorika britanskih zvaničnika, širenje insinuacija o Rusiji i praktični koraci Londona da opskrbljuje kijevski režim oružjem i vojnom opremom pokazuju nepokolebljivu odlučnost rukovodstva Velike Britanije da nastavi tešku sistemsku konfrontaciju sa Rusijom.



"Kao odgovor na ove neprijateljske akcije, doneta je odluka da se proširi ruska 'stop lista' kako bi se na nju uključio niz članova novinarske i stručne zajednice Velike Britanije, koji su uključeni u širenje klevetničkih izmišljotina i lažnih informacija o politici ruskog rukovodstva i društveno-političkim događajima u našoj zemlji, kao i pozivaju na kontinuirani i povećani pritisak na Moskvu pod izgovorom odgovora na specijalnu vojnu operaciju", navodi se u saopštenju.



Dodaje se da se na listi ruskih sankcija nalaze i rukovodioci britanskih bezbednosnih kompanija koje su uključene u regrutovanje osoblja za ukrajinski režim "pod izgovorom sprovođenja pseudo-humanitarnih projekata u Ukrajini".

Kako je saopšteno, Rusija je sankcije uvela Aleksandru Brauderu, autoru "dezinformativnog" izveštaja Instituta za političke nauke "Henri Džekson", kao i Ketrin Belton, novinarki Vašington posta, Ričardu Nikolasu Vestberiju, jednom od osnivača i predsedniku upravnog odbora Čelsi grupe, Alis Meri Lafer, direktorki organizacije "Posvećeni dobroti" (Committed to Good), i Ričardu Holmsu, novinaru britanskog lista "I".

"Još jednom pozivamo London da se odrekne agresivnih antiruskih koraka i podrške režimu Zelenskog, što će samo dovesti do daljih civilnih žrtava i uništenja ukrajinske državnosti. Upozoravamo da će svaki napor britanskih političkih elita da dodatno podstaknu rusofobiju, namerno oštete međunarodni ugled naše zemlje i dalje eskaliraju antiruske sankcije neizbežno biti odlučno suprotstavljen", navodi se u saopštenju.

Rusko ministarstvo je saopštilo da će "rad na proširenju ruske crne liste kao odgovor na neprijateljske akcije britanskih vlasti biti nastavljen".





Tramp počeo izgradnju vojne platforme u svemiru



Northrop Grumman planira da do 2027. godine demonstrira sposobnosti svemirskog presretača raketa, u saradnji sa komercijalnim proizvođačem satelita Apex. Reč je o jednom od najambicioznijih delova protivraketnog štita koji administracija Donalda Trampa želi da izgradi oko Sjedinjenih Država.

Ovaj put više nije reč samo o radarima, pasivnim senzorima, komandnim centrima i zemaljskim presretačima. Northrop pokušava da pokaže tehnologiju koja bi mogla da presreće raketne pretnje iz same orbite. U američkoj terminologiji, to je Space-Based Interceptor, SBI, odnosno presretač baziran u svemiru.

Takav koncept decenijama se vraća u američke strateške planove, od Reganove Strateške odbrambene inicijative do današnjih rasprava o zaštiti SAD od balističkih, krstarećih i hipersoničnih raketa. Razlika je u tome što sada postoje privatne svemirske kompanije, masovna proizvodnja satelita, jeftinija lansiranja i mnogo brža industrijska dinamika nego u vreme Hladnog rata.



Northrop tvrdi da je ove godine već završio nekoliko ključnih zemaljskih testova i da ostaje na putu da demonstracioni kapacitet u orbiti isporuči 2027. godine. Program se finansira interno i nadovezuje se na više od milijardu dolara kompanijskih ulaganja u tehnologije protivraketne odbrane i proizvodnu infrastrukturu.