Nakon što je Švedska okončala višedecenijsku vojnu neutralnost i pristupila NATO savezu, ovo ostrvo dobilo je potpuno novu ulogu u bezbednosnoj arhitekturi regiona. Nekada poznat prvenstveno kao turistička destinacija, Gotland se ubrzano transformiše u značajno vojno uporište Alijanse.

Prema procenama vojnih planera, cilj je jačanje odbrambenih kapaciteta NATO-a na Baltiku i povećanje sposobnosti za odgovor na potencijalne bezbednosne izazove u regionu.

Ostrvo od presudnog značaja za kontrolu Baltika

Zbog svog položaja usred Baltičkog mora, Gotland se često opisuje kao svojevrsni „nepokretni nosač aviona“.

Vojni stručnjaci smatraju da kontrola nad ovim ostrvom omogućava nadzor nad značajnim delom pomorskih i vazdušnih pravaca u regionu. Nakon završetka Hladnog rata, Švedska je gotovo potpuno povukla vojno prisustvo sa Gotlanda, verujući da je bezbednosna situacija stabilna.

Međutim, poslednjih godina došlo je do promene pristupa. NATO i Švedska rasporedili su dodatne vojne kapacitete, uključujući protivvazdušne sisteme, protivbrodske rakete i nove vojne jedinice.

Zapadni zvaničnici navode da se time jača zaštita baltičkih država i unapređuje bezbednost pomorskih komunikacija u regionu.

Moskva kritikuje militarizaciju ostrva

Ruske vlasti oštro su reagovale na povećano vojno prisustvo NATO-a na Gotlandu.

Kremlj smatra da ovakvi potezi doprinose rastu tenzija i narušavaju bezbednosnu ravnotežu u regionu. Zvaničnici iz Moskve upozoravaju da pokušaji daljeg širenja vojne infrastrukture NATO-a na Baltiku mogu dovesti do dodatne destabilizacije.

Rusija je najavila jačanje svojih vojnih kapaciteta u Kalinjingradskoj oblasti i na severozapadnim granicama kao odgovor na poteze Alijanse.

Pojedini ruski analitičari ocenjuju da bi Gotland, zbog svoje nove vojne uloge, mogao postati jedan od ključnih ciljeva u slučaju ozbiljnije krize.

Baltičko more sve značajnije bezbednosno pitanje

Stručnjaci upozoravaju da je Baltičko more postalo jedno od najosetljivijih geopolitičkih područja u Evropi.

Povećano vojno prisustvo obe strane, česte vojne vežbe i rastuće tenzije dodatno komplikuju bezbednosnu situaciju. Istovremeno, region ima veliki značaj za međunarodnu trgovinu, energetsku infrastrukturu i pomorski saobraćaj.

Analitičari upozoravaju da u takvom okruženju raste rizik od incidenata izazvanih pogrešnim procenama ili tehničkim greškama, što bi moglo da dovede do šire eskalacije.

Kraj ere neutralnosti na severu Evrope

Transformacija Gotlanda simbolizuje velike promene koje su poslednjih godina zahvatile sever Evrope.

Dok NATO i Švedska tvrde da je jačanje odbrambenih kapaciteta neophodno radi zaštite saveznika i očuvanja stabilnosti, Rusija ove poteze vidi kao dodatno približavanje vojne infrastrukture svojim granicama.

Zbog toga je Gotland danas mnogo više od običnog ostrva. Postao je jedan od simbola novog bezbednosnog nadmetanja između Rusije i Zapada, kao i važna tačka u strateškim planovima obe strane.