Super tajfun Sinlaku u Tihom okeanu pogodio je američka Severna Marijanska ostrva pri čemu je prevrtao automobile, obarao stubove za prenos električne energije i kidao limene krovove, ali nema potvrđenih smrtnih slučajeva. Vlasti su tek započele procenu razmera štete koju je Sinlaku naneo ostrvima, koja je pogodio sinoć po lokalnom vremenu, a zatim tokom dana donosio razorne udare vetra i obilne padavine, prenosi AP.

Na Sajpanu, najvećem ostrvu američke teritorije Severnih Marijanskih ostrva, gde živi oko 43.000 stanovnika, došlo je do prekida u snabdevanju električnom energijom, a brojni putevi su neprohodni, saopštili su lokalni zvaničnici.

Oluja je zahvatila i Guam, drugu američku teritoriju i lokaciju više vojnih baza SAD, gde su zabeleženi vetrovi jačine tropske oluje. Tajfun, najjači tropski ciklon na planeti ove godine, donosio je udare vetra do 240 kilometara na sat kada je stigao do ostrva, saopštila je Nacionalna meteorološka služba SAD.

Iako se oluja pomera ka severu, udaljavajući se od Sajpana, Tinijana i Rote i dalje nosi sa sobom vetrove brzine oko 200 kilometara na sat. Očekuje se da će Sinlaku skrenuti ka slabo naseljenim vulkanskim ostrvima na krajnjem severu Marijanskih ostrva. Američki Crveni krst i partnerske organizacije obezbedili su smeštaj za više od 1.000 ljudi na Guamu i Severnim Marijanskim ostrvima.