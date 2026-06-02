Tajfun Džangmi približio se u ranim jutarnjim satima zapadnoj i centralnoj pacifičkoj obali Japana nakon što je nekoliko sati ranije prošao blizu južnog vrha ostrva Kjušu na jugozapadu zemlje, saopštila je danas Japanska meteorološka agencija. Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenja četvrtog nivoa na opasnosti od poplava duž obala četiri reke u prefekturi Tokušima na ostrvu Šikoku na zapadu Japana, kao i za grad Ničinanu u prefekturi Mijazaki na ostrvu Kjušuu, a nadležne službe pozivale sve stanovnike ugroženih područja da se evakuišu, prenosi agencija Kjodo. U prefekturama Koči, Mijazaki i Kagošima zabeležene su obilne padavine i to u oblasti oko reke Šimantu u prefekturi Koči gde je palo preko 400 milimetara kiše i u gradu Mijazaki 300 milimetara kiše za 24 sata.

Japanska meteorološka agencija je upozorila stanovnike velikog dela jugozapadnih, zapadnih i centralnih regiona na opasnost od klizišta i poplava u nizijskim područjima zbog mogućih linearnih kišnih pojaseva. Prema podacima agencije, tajfun Džangmi, šesti ove sezone, trenutno se nalazi na oko 30 kilometara jugoistočno od rta Muroto u prefekturi Koči i kreće se u pravcu severoistoka brzinom od 45 kilometara na sat uz vetrove brzine do 126 kilometara na sat.

Dok je tajfun u ponedeljak prolazio preko ostrvske prefekture Okinava, najmanje 16 osoba je povređeno, uključujući muškarca koji je zadobio strujni udar i izgubio svest dok je radio na popravci dalekovoda, saopštile su lokalne vlasti. Avio-kompanije Japan Airlines i All Nippon Airways saopštile su da su otkazale više od 580 domaćih i međunarodnih letova planiranih za sredu, što će uticati na oko 80.000 putnika. Glavni sekretar japanske vlade Minoru Kihara izjavio je da je oko 48.000 domaćinstava u prefekturama Kagošima i Okinava ostalo bez električne energije.