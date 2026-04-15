U švajcarskom luksuznom ski-centru Кran-Montana niko ne želi da preuzme odgovornost za teške propuste u protivpožarnoj bezbednosti koji su doveli do jedne od najtežih tragedija u novijoj istoriji Švajcarske u kojoj je nastradala 41 mlada osoba. Kako izveštava švajcarski list Neue Zürcher Zeitung (NZZ), inspekcije protivpožarne zaštite nisu vršene od 2019. godine, iako zakon u kantonu Vale predviđa obavezne godišnje kontrole, a advokati porodica stradalih sada traže da se na odgovornost pozovu i osiguravajuća društva, koja krivicu prebacuju na nadležne organe.

Prema izveštaju novinara NZZ-a od 15. aprila 2026. godine, požar je izbio oko 1.26 časova tokom novogodišnje proslave, kada su pirotehničke prskalice na bocama šampanjca zapalile akustičnu penu na plafonu podrumskog dela bara. Brzi „flašover“ u zatvorenom prostoru sa samo jednim glavnim izlazom, pretvorio je slavlje u tragediju, a lokal je u tom trenutku bio prepun gostiju, uglavnom mladih iz Švajcarske i okolnih zemalja.

Opština Kran-Montana, koja ima svega pet inspektora za više od 10.000 objekata, priznala je da periodičnih kontrola nije bilo od 2020. do 2025. godine. Poslednja inspekcija iz 2019. odnosila se na ograničen broj gostiju, ali posle adaptacije bara 2015. godine nisu sprovedene nove provere materijala, alarma ni evakuacionih puteva. Gradonačelnik Nikola Fero saslušavan je pred tužilaštvom čak 11 sati i javno se izvinio, ali tvrdi da je za propuste saznao tek posle tragedije.

Vlasnici bara, Žak i Džesika Moreti, suočavaju se sa krivičnom istragom zbog nehata, dok osiguravajuća društva, među njima i Axa Schweiz, odbijaju da isplate veće odštete van standardnih polisa uz obrazloženje da je poštovanje zakona bila obaveza nadležnih vlasti. Advokati žrtava, međutim, insistiraju da i osiguravači moraju da snose deo odgovornosti, jer su znali za adaptaciju objekta, ali nisu zahtevali dodatne bezbednosne provere.

Pogled redakcije portala Srpski Ugao

Ova švajcarska tragedija bolno pokazuje da ni u bogatim i uređenim državama nije dovoljno imati propise samo na papiru – neophodna je stvarna odgovornost onih koji te propise sprovode. Dok se u Kran-Montani krivica prebacuje sa jednih na druge, 41 porodica ostaje bez svoje dece i najmilijih. Ovaj slučaj još jednom potvrđuje da birokratija, nemar i zanemarivanje bezbednosti javnih objekata, posebno onih u kojima se okuplja omladina, mogu da imaju smrtonosne posledice.

