Blokaderska kasta ne prestaje da širi svoju nepatvorenu mržnju ni na najveće pravoslavne praznike. Na Vaskrs, za javnom govornicom sekte na tajkunskoj antisrpskoj trovačnici u „Utisku nedelje“, okupili su se predstavnici blokadera sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Tema je bio novootvoreni Fakultet srpskih studija u tom gradu, prema kojem su blokaderi izneli najgnusnije laži i optužbe, ne skrivajući koliko im smeta postojanje te institucije i isključivo izučavanje srpske tradicije, istorije i kulture u jednoj visokoškolskoj ustanovi.

Među njima se posebno istakao Stefan Tomić, koji se predstavio kao student master studija istorije na Filozofskom fakultetu u Nišu.

Na samom predstavljanju on je istakao da su "istoričari ljuti". Da su ljuti, odnosno besni i puni mržnje, Tomić je u jednom trenutku pokazao kada je postavio pitanje da li, ako on bude prebačen na taj fakultet, gašenjem odseka istorije na Filozofskom fakultetu, treba da postane "srbenda", jer očito sebe ne smatra Srbinom uopšte.

Među njegovim sagovornicima bili su i drugi predstavnici Filozofskog fakulteta, Irena Ljubomirović, Rastislav Dinić i poslanik Zeleno-levog fronta protiv Srbije Petar Jevtić. Svi oni sa Tomićem su se složili u napadu na Fakultet srpskih studija i izneli najogavnije tvrdnje o ustanovi koja treba da podstakne studente srbistike, istoričare, etnologe i sve druge da doslednije i potpunije brane interese svoje države i naroda.

Međutim, budući master istorije Tomić kao da je najbolji učenik Dubravke Stojanović i Nikole Samardžića, ideologa antisrpske istorije na Univerzitetu u Beogradu. Sa ogromnom dozom podsmeha i otvorenim gađenjem govorio je uopšte o mogućnosti da ga neko od profesora na fakultetu nauči o važnosti ljubavi prema svojoj državi i narodu.

Da blokaderi teroristi nemaju nacionalnu svest i da srpski narod ne osećaju kao svoj, poznato je odavno, međutim, odsustvo elementarne pristojnosti viđeno je upravo u napadu na Fakultet srpskih studija. Plemenita ideja da se umesto odseka srbistike formira čitav fakultet sa upravom, profesorima, budžetom, departmanima, koji bi okupljao studente željne znanja i spoznaje suštine postojanja srpskog naroda, naišla je na neviđeni otpor.

Jednak otpor viđen je samo u slučaju isticanja plana za formiranje Univerziteta Sveti Sava, koji će zajedno otvoriti SPC i država Srbija. Praksa koja je ustaljena u svim razvijenim demokratijama sveta u Srbiji je u bukvalnom smislu raščerečena putem tajkunskim propagandnih trovačnica, sa desetinama „analitičara“ koji su kao besni, iskolačenih zakrvavljenih očiju, siktali na sam pomen srpskog imena ili učešće SPC u tom projektu.

Sa Fakultetom srpskih studija desilo se potpuno isto. Najava formiranja donela je histeriju i paranoju, a samo formiranje dovelo je do navedenog ispada Stefana Tomića i drugih niških blokadera-terorista. A razloge za formiranje dosledno i argumentovano je objasnio ministar obrazovanja Dejan Vuk Stanković.

- Mi se nismo na sistematičan način bavili ni našom tradicijom, ni istorijom, ni kulturom - kazao je Stanković za Tanjug i dodao da je postojao departman, ali da je bolje da se formira i fakultet s obzirom da već postoji interesovanje studenata i spremnost profesora.

Svođenje tradicije, istorije, kulture jednog naroda na departman, tj. odsek, drugim rečima na rukavac, nevažni potočić pun smeća, manir je upravljanja državnim fakultetima koji je viđen od strane rektora, dekana i profesora gotovo svih univerziteta i fakulteta tokom blokada. Sve ono što je antisrpsko, antimoralno, antihrišćansko, antiljudsko, na državnim fakultetima je dozvoljeno i poželjno.

Dozvoljeno je da Studentski kulturni centar bude pretvoren u bordel, noćni klub, okupljalište narkomana. Dozvoljeno je da fakulteti budu pretvoreni u političke štabove, magacine pirotehnike, na kojima nekažnjeno ginu studenti, a zbog čega se opstruiše istraga državnih organa. U tim leglima antisrpske misli dozvoljeno je baš sve što ide u korist srpskim neprijateljima. Samo i isključivo nije dozvoljeno da se neki fakultet bavi isključivo srpskim narodom i to u pozitivnom narativu.

Ne skaču oni na Fakultet srpskih studija, ili Univerzitet Sveti Sava, jer se radi o fakultetu/univerzitetu, već zato što je on srpski. Da uopšte nisu gadljivi na novac koji fakulteti i univerziteti dobijaju pokazali su svojim zahtevima koji su bili uvod u blokade školskih ustanova. Dok je njihova pešadija izvodila performanse na raskrsnicama širom Srbije, blokirajući saobraćaj, rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu bavio se svojim platama i zahtevima Vladi za povećanjem finansiranja tih antisrpskih legla sa 20 odsto više sredstava.

Stefanu Tomiću i drugim predstavnicima blokaderske sekte sa Filozofskog fakulteta u Nišu takođe ne smeta što se radi o fakultetu. Vrlo rado bi prihvatili angažman da kao pijavice isisavaju državni budžet. Njima smeta što je fakultet srpski, a od te reči beže kao đavo od krsta. Takođe, znaju da na njemu neće moći da rade ono što su radili na Filozofskom u Nišu i svim drugim fakultetima u Srbiji. Stefan Tomić ne treba da se plaši da će postati "srbenda", jer da bi neko postao Srbenda, prvo mora da bude Srbin.

