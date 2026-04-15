Geopolitičke tenzije na Bliskom istoku povećavaju ekonomske rizike u Nemačkoj, navodi se u danas objavljenom izveštaju Instituta za ekonomska istraživanja (Ifo) iz Minhena.

Prema rezultatima ankete za mart, čak 78,6 odsto nemačkih firmi navodi da im je teško ili prilično teško da procene budući razvoj svog poslovanja, što je najveći procenat od februara 2024. godine.

Kako navodi rukovodilac istraživanja Ifo Klaus Volrabe, rat na Bliskom istoku dodatno je pogoršao poslovne izglede i otežao nemačkim kompanijama da planiraju sopstveno poslovanje.

Najizraženija neizvesnost beleži se u prerađivačkoj industriji, gde čak 87,7 odsto kompanija prijavljuje poteškoće u planiranju.

Ovaj procenat je iznad 80 odsto još od oktobra 2021. godine, što ukazuje na dugotrajne strukturne izazove u sektoru.

Posebno su pogođene energetski intenzivne grane - hemijska industrija beleži oko 95 odsto neizvesnosti, dok proizvođači gume i plastike dostižu 93,9 odsto.

U nemačkom sektoru usluga, neizvesnost je značajno porasla, sa februarskih 66,6 odsto na 72 odsto, pri čemu su transport i logistika najviše pogođeni, sa 88,1 odsto firmi koje prijavljuju poteškoće prilikom planiranja.

Trgovina ostaje na visokom nivou neizvesnosti od 84,4 odsto u martu, dok je u građevinarstvu zabeležen rast na 73,4 odsto.

Kompanije se suočavaju sa brojnim rizicima, kao što su rast cena energije i potencijalni poremećaji u lancima snabdevanja, navodi se na veb stranici Ifo.

Kako upozorava Volrabe, produžena neizvesnost mogla bi dodatno da optereti investicije i privredni rast Nemačke, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO