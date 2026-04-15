Glumac Predrag Damnjanović je otkrio da mesecima prolazi kroz agoniju.

Kako je istakao, svakog meseca mu nepoznata osoba uništava automobil zbog čega ima velike finansijske troškove.

Predrag se sada javno obratio osobi koja mu demolira vozilo.

- Pomolimo se za psihopatu iz ulice Desanka Maksimović, potez Dokolica/Dadov, za njegovo ozdravljenje. Greota je da bacam pare na retrovizore i brisače koje mi lomiš svakog meseca, bolje da te pare preusmerim na tvog psihijatra, ako ga nemaš imam vrhunskog stručnjaka da ti preporučim. Lomljenjem moje imovine samo trenutno iskališ svoj bes, piši mi za preporuku za trajno izlečenje, prvih nekoliko seansi ti plaćam ja - napisao je glumac.

Razveo se posle 17 godina

Podsetimo, Peđa je jednom prilikom govorio o odnosu sa bivšom ženom od koje se razveo nakon 17 godina braka.

- Sa svojom bivšom suprugom imam fenomenalan odnos i sa te strane mi ništa nije zasmetalo. Svakodnevno se družimo, svakodnevno idemo na ručkove, pijemo kafe, dogovaramo se za putovanja, pomažemo jedno drugome, volimo se, jedino što ne živimo zajedno i celoj toj situaciji je benefit da se manje svađamo - istakao je on u emisiji Moj dan- Blic dan.

