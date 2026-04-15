Kako je saopšteno iz Tužilaštva BiH, on je osumnjičen za krivično delo pronevere u službi.
„Hapšenje je izvršeno na Graničnom prelazu Ivanica, prilikom pokušaja osumnjičenog da napusti Bosnu i Hercegovinu. Osumnjičenom se stavlja na teret da je, kao referent specijalista za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u Sudu BiH, nezakonito prisvojio veći iznos gotovog novca koji je bio pohranjen u Kasno-depozitnom odeljenju Suda BiH“, naveli su iz Tužilaštva BiH.
Nakon ispitivanja osumnjičenog, postupajuća tužiteljka doneće odluku o daljim aktivnostima u predmetu.
Komentari (0)