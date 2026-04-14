Voditelj Džon Stjuart izrazio je iznenađenje nakon što je ’pronašao sebe’ na kontroverznoj fotografiji koju je objavio Donald Tramp, a na kojoj je predsednik SAD prikazan kao Isus Hrist.

Gledajući sramnu fotografiju, tražio je da se bliže prikaže muškarac koji leži u krevetu, a na čijem je čelu naslonjena Trampova ruka, koji je prikazan kao Isus.

- Okej, čovek u krevetu, mogu li bolje da ga pogledam? - upitao je Džon.

Nakon što je uvećana fotografija, Stjuart je u čudu gledao. Šokiran što je na stravičnoj fotografiji ugledao sebe, pokušao je svoju ruku da stavi na čelo, ne bi li bio siguran da je to stvarno on.

- Jesam li ja okej? - upitao je nakon toga.