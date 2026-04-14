Dentalna higijeničarka naglašava da je važno prati zube i koristiti konac dva puta dnevno, ali dodaje da male promene u ishrani mogu značajno poboljšati izgled vašeg osmeha – i to bez velikih troškova.

Izdvojila je četiri ključne namirnice: jabuke, jagode, celer i sir.

Treba znati da sir može smanjiti karijes i fleke na zubima jer povećava pH vrednost u ustima. Takođe, sir pomaže u balansu bakterija u ustima, zahvaljujući dobrim probiotičkim bakterijama (koje se nalaze i u jogurtu), a tvrđi sirevi poput parmezana, romana i gaude mogu čak pomoći u uklanjanju ostataka hrane i površinskih mrlja sa zuba.

Kada su u pitanju jabuke i celer, njihova hrskava struktura podstiče lučenje pljuvačke, koja ima ključnu ulogu u zaštiti zuba od karijesa. Jagode takođe smanjuju fleke na zubima i prirodno ih izbeljuju.

Slično važi i za šargarepu i orašaste plodove – sve ove namirnice podstiču stvaranje pljuvačke i blago „ribaju“ površinu zuba, pomažući u uklanjanju mrlja.

Kao dodatak listi, stručnjaci izdvajaju i ananas. On sadrži enzim bromelain, koji prema istraživanjima može pomoći u uklanjanju naslaga i mrlja sa zuba, ali i smanjenju upale desni.

Iako sredstva za izbeljivanje zuba iz apoteke mogu pomoći, stručnjaci ističu da će kombinacija dobre oralne higijene i pravilne ishrane dati najbolje rezultate. Za blistav osmeh preporučuje se i izbegavanje ili ograničavanje kafe, čaja i crnog vina, kao i namirnica poput bobičastog voća, sosova za testeninu i karija, jer mogu izazvati tamne mrlje na zubima, piše Mirror.