Američki predsednik Donald Tramp nalazi se u odličnom zdravstvenom stanju i potpuno je sposoban da obavlja funkciju predsednika Sjedinjenih Američkih Država i vrhovnog komandanta, navodi se u novom lekarskom izveštaju Bele kuće koji je izazvao ogromnu pažnju javnosti u Americi.

Izveštaj je objavljen nakon detaljnog pregleda koji je Tramp obavio u vojnoj bolnici Volter Rid, a lekarski tim činila su čak 22 specijalista.

Pregled je trajao više sati i obuhvatio je niz analiza, uključujući CT snimanje, kontrole srca i pluća, testove za rano otkrivanje raka, kao i neurološke i kognitivne procene.

Posle pregleda Tramp je kratko poručio da je sve bilo u „savršenom redu“.

Ipak, javnost je posebno iznenadio jedan detalj iz lekarskog nalaza.

Prema zvaničnom izveštaju, Donald Tramp sada ima 108 kilograma, što je oko šest kilograma više nego na prethodnom pregledu iz aprila 2025. godine.

Uz visinu od 1,9 metara, njegov indeks telesne mase iznosi 29,7, što je tik ispod granice koja se u medicini vodi kao gojaznost.

Lekari su mu zbog toga preporučili dodatnu fizičku aktivnost, korekciju ishrane i nastavak programa mršavljenja.

Uprkos tome, zaključak medicinskog tima ostao je potpuno jasan – Trampove fizičke i kognitivne sposobnosti ocenjene su kao odlične.

Veliku pažnju izazvao je i deo izveštaja koji se odnosi na modrice na Trampovim rukama, o kojima se prethodnih meseci dosta spekulisalo u američkim medijima.

Lekar Bele kuće Šon Barbabela naveo je da je reč o blagoj iritaciji mekog tkiva izazvanoj čestim rukovanjem, ali i upotrebom aspirina.

U preporukama je navedeno i smanjenje doze tog leka.

U nalazu se pominje i blago oticanje potkolenica, koje je povezano sa hroničnom venskom insuficijencijom – stanjem koje je Trampu dijagnostikovano još prošle godine i koje je često kod starijih osoba.

Međutim, prema novom izveštaju, stanje je sada bolje nego ranije.

Lekari navode da Tramp ima uredan neurološki nalaz, dobro zdravlje srca i pluća, kao i stabilno opšte zdravstveno stanje.

– Njegov veoma zahtevan dnevni raspored, brojni sastanci na visokom nivou, javni nastupi i redovna fizička aktivnost pozitivno utiču na njegovo celokupno zdravlje – napisao je Barbabela.

Posebnu pažnju izazvao je rezultat montrealskog kognitivnog testa, poznatog kao MoCA test, koji se koristi za rano otkrivanje demencije i drugih kognitivnih poremećaja.

Tramp je, prema izveštaju, ostvario maksimalnih 30 od 30 bodova.

Isti rezultat imao je i tokom prethodnih testiranja, uključujući preglede iz prošle godine i test iz 2018.

Nalaz pokazuje i poboljšanje nivoa holesterola.

Tramp trenutno koristi lekove rosuvastatin i ezetimib za regulaciju masnoća u krvi, a ukupni holesterol sada mu iznosi 3,7 mmol/L, dok je pre nekoliko godina bio značajno viši.

Ovaj sistematski pregled predstavljen je kao redovna šestomesečna kontrola, ali dolazi u veoma važnom političkom trenutku.

Donald Tramp sledećeg meseca puni 80 godina i najstarija je osoba ikada izabrana za predsednika SAD, zbog čega su njegove godine, fizička izdržljivost i zdravstveno stanje pod posebnom pažnjom američke javnosti pred nove političke izazove.