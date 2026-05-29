Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa sa savetnicima za nacionalnu bezbednost o sporazumu sa Iranom završen je posle dva sata bez donete odluke, rekao je danas visoki zvaničnik administracije za "Njujork tajms“.

Izvor lista je naveo da je sporazum i dalje blizu, ali da određena pitanja još treba da se razmotre, uključujući odmrzavanje iranskih sredstava.

Istovremeno, AP je javio, pozivajući se na visokog američkog zvaničnika, da je sastanak, na kojem je razmotren okvir sporazuma kojim bi se produžilo primirje Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom za 60 dana i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu, završen, ali nije želeo da komentariše da li je Tramp doneo odluku da potpiše preliminarni sporazum sa Iranom.

Tramp je ranije danas u objavi na društvenoj mreži rekao da će u Situacionoj sobi u Beloj kući održati sastanak sa zvaničnicima koji su zaduženi za nacionalnu bezbednost kako bi "doneo konačnu odluku o sporazumu sa Iranom".

On je kazao da, između ostalog, Iran "mora da pristane da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu", kao i da "Ormuski moreuz mora biti odmah otvoren, bez putarina, za neograničen brodski saobraćaj, u oba smera".

Tramp je kazao i da će zahtevati sporazum po kome će biti uklonjene sve vodene mine na tom plovnom putu, koje je Iran postavio, kao i da će "nuklearna prašina", koji je zakopana u urušenim iranskim skloništima biti otkopana od strane Sjedinjenih Američkih Država.

Situaciona soba, u kojoj je Tramp najavio da će biti održan sastanak na kome će biti doneta odluka o mirovnom sporazumu sa Iranom, je kompleks za upravljanje obaveštajnim podacima u prizemlju Zapadnog krila Bele kuće kojim upravljaju zaposleni u Savetu za nacionalnu bezbednost (NSC).