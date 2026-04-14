Manje od godinu dana nakon što je potpisao zakon koji će gotovo 12 miliona Amerikanaca ostaviti bez zdravstvenog osiguranja ukidanjem Medicaid-a, američki predsednik Donald Tramp je u nedelju na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" objavio AI fotografiju sebe kao Isusa, sa božanskom svetlošću koja izvire iz njegovih ruku dok isceljuje čoveka u bolničkom krevetu okružen američkim zastavama. Slika je objavljena tokom njegovog najnovijeg rata, ovaj put verbalnog, i to sa vrhovnim poglavarom Rimokatoličke crkve - papom Lavom.



Trampova objava dolazi ne samo posle te svađe, već i nedelju dana nakon katoličkog Uskrsa, i jutro posle nakon Uskrsa koji proslavljaju pravoslavni hrišćani. U Jevanđelju po Marku stoji da je Isus isceljivao bolesne i hranio gladne, a Trampov takozvani "Veliki lepi zakon" (One Big Beautiful Bill Act) potpisan 2025. smanjiće saveznu potrošnju na Medicaid za oko 900 milijardi dolara tokom decenije, a dečje bolnice upozoravaju da će ti rezovi direktno naškoditi njihovim najugroženijim pacijentima.

"Bože, možda smo pogrešili i slučajno izabrali Antihrista. Pošalji pomoć", napisala je Mendi Artur, korisnica društvene mreže "Iks" (X).

Gnev pristalica zbog objave

Tramp se sada suočava sa gnevom čak i svojih najpoznatijih i najodanijih hrišćanskih pristalica, od kojih su mnogi stajali uz njega i tokom drugih njegovih ispada i koji mu gotovo nikada ne protivreče - okrenuli su mu leđa, jer sada nisu mogli da obuzdaju svoj bes, piše britanski "Gardijan".

Trampove izjave o papi Lavu su neprihvatljive, izjavila je sinoć italijanska premijerka Đorđa Meloni, koja važi za dugogodišnju Trampovu saveznicu. Meloni je navela da je papa poglavar Rimokatoličke crkve i da je zbog toga normalno da on poziva na mir i osuđuje svaki oblik rata, preneo je Rojters.



Osuda Trampovih napada na papu proširila se dalje: italijanski političari sa svih strana, uključujući Matea Salvinija - desničarskog zamenika premijera i dugogodišnjeg Trampovog simpatizera - rekli su da napad na papu nije ni koristan ni pametan. Iranski predsednik, Masud Pežeskijan, takođe je osudio Trampovu "uvredu", rekavši da je to "skrnavljenje Isusa".

Rajli Gejns, voditeljka podkasta na "Foks njuzu" i analitičarka iz redova konzervativaca, napisala je na "Iksu" da ne može da razume "zašto bi on ovo objavio". Prema njenim rečima, bilo da traži reakciju ili zaista sebe vidi kao Isusa, dve stvari su tačne: malo poniznosti bi mu dobro došlo i bog se ne sme ismevati

Mardžori Tejlor Grin, bivša republikanska članica Kongresa iz Džordžije, napravila je snimak ekrana objave na "Truth Social-u" i napisala: "Potpuno osuđujem ovo i molim se protiv toga!".

Megan Bašam, novinarka konzervativnog lista "Dejli vajer", nazvala je Trampovu objavu "skandaloznim bogohuljenjem".

"Ne znam da li je predsednik mislio da je ovo smešno ili je pod uticajem neke supstance ili šta bi mogao biti razlog za ovo", napisala je uz zahtev da odmah ukloni objavu.

Tramp obrisao objavu uz opravdanje

Posle salve kritika, on je to i učinio. Kako piše "Njujork tajms", Tramp je juče ujutru, dok je preuzimao isporuku hrane iz "Mekdonaldsa" u Beloj kući i dao dostavljačici 100 dolara bakšiša, rekao novinarima da nije baš shvatio sav taj religiozni kontekst.

Priznao je da je objavio fotografiju sebe generisanu pomoću veštačke inteligencije, ali rekao da mu je namera bila da slika predstavlja njega kao "lekara" pored radnika Crvenog krsta.

- Trebao sam da budem kao lekar koji čini ljude boljima. A ja zaista pomažem ljudima. Mnogo pomažem ljudima - rekao je on, preneo je "Bi-Bi-Si".

Zašto je Tramp zaratio sa papom



Papa Lav XIV, poreklom iz Čikaga i ujedno prvi američki poglavar Rimokatoličke crkve, poslednjih nedelja kritikovao je američko-izraelski rat protiv Irana i osudio "ludilo rata", u mirovnom apelu tokom vikenda.

Tramp je, u objavi na "Truth Social-u" u nedelju uveče, nazvao papu "užasnim" za spoljnu politiku i ocenio da je "slab po pitanju kriminala". Naglasio je da papa govori o "strahu" od njegove administracije, ali da ne pominje, kako je dodao, strah koji su hrišćanske organizacije imale tokom pandemije korona virusa, kada su, prema njegovim tvrdnjama, sveštenici i verski lideri hapšeni zbog održavanja verskih službi.



U objavi je istakao da ne želi papu koji smatra da bi Iran trebalo da poseduje nuklearno oružje niti onog koji osuđuje američku vojnu akciju protiv Venecuele. On je naveo da "nije fan pape Lava" i sugerisao da vođa 1,4 milijarde katolika u svetu "udovoljava radikalnoj levici" ističući da bi trebalo da bude veliki papa, a ne političar. Takođe je kritikovao papine kontakte sa političkim ličnostima bliskim Baraku Obami, bivšem predsedniku SAD, uključujući stratega Dejvida Akselroda.

Tramp je dodao da više ceni papinog brata Luisa, za kog je naveo da podržava njegov politički pokret "MAGA" i ocenio da papa Lav nije bio "među favoritima" za tu funkciju.

Američki potpredsednik Džej Di Vens pokušao je da opravda Trampovu objavu navodeći da je reč o šali.

- Naravno, uklonio je objavu jer je shvatio da mnogi ljudi nisu razumeli njegov humor - rekao je Vens i dodao da je ponekad bolje da se "Vatikan drži moralnih pitanja".

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) odbio da se izvini papi, rekavši: "On je izašao u javnost. Ja samo odgovaram papi Lavu".

Odgovor pape i Vatikana



Brzo je stigao odgovor Vatikana na Trampovo vređanje pape. Podsekretar Vatikanskog odeljenja za kulturu i obrazovanje Antonio Spadaro ocenio je da kritike koje je američki lider uputio papi Lavu XIV ne predstavljaju običan politički sukob, već, kako tvrdi, ukazuju na "širu nelagodu političke moći prema moralnom autoritetu".

Ubrzo se oglasio i sam papa ističući da ne želi da ulazi u polemiku sa Trampom, ali je naglasio da će nastaviti da promoviše mir i dijalog i da se ne boji Trampove administracije.

- Nastaviću glasno da govorim protiv rata, nastojeći da promovišem mir, dijalog i multilateralne odnose među državama kako bismo tražili pravedna rešenja za probleme - rekao je papa u avionu na putu za Alžir i naglasio da danas u svetu "previše ljudi pati" i da "previše nevinih ljudi biva ubijeno", ističući da neko mora da ukaže na to da postoji bolji put.



Na papinu stranu stao je i španski premijer Pedro Sančez, navodeći da će mu biti čast da ugosti papu u Španiji.

"'Ko seje vetrove, žanje oluje'. Dok u svetu seju ratove, Lav XIV seje mir, hrabrošću i odvažnošću", poručio je Sančez u objavi na platformi "X".

Ovo nije prvi put da se Tramp sporečkao sa papom, ali je dosad izbegavao otvorene uvrede.