Predsednik Astronomskog društva Ruđer Bošković dr Slaviša Milisavljević izjavio je danas da je i let ka Mesecu i povratak kroz atmosferu bio veoma rizičan tehnološki izazov tokom misije Artemis II, istakavši da je samo lansiranje najveći rizik jer je bilo više nesreća u lansiranjima.

Milisavljević je za Tanjug rekao, govoreći o misiji Artemis II koja je uspešno završena nakon što se četvoročlana posada u kapsuli Orion vratila nazad na Zemlju, da se "kupola" koja je korišćena tokom ove misije nije fizički mnogo promenila u odnosu na misiju Apolo, već je samo tehnički usavršavana, i dodao da je najveći doprinos nauke upravo u zaštitnom štitu gde kupola mora da uđe pod određenim uglom u atmosferu.

Kako je naveo, iako se još uvek ne zna koliko je misija Artemis II bila istorijska jer treba da prođe neko vreme, svaki kosmički let je neko novo iskustvo koje donosi nova saznanja i beleženja.

"To je stvarno kompleksan program ako uzmemo u obzir da su svemirske stanice koje su 400 kilometara od zemlje, najsavršenije delo ljudskih ruku. Te stanice se nalaze na 400 kilometara od Zemlje, a onda možemo samo da zamislimo kakvo je ovo koje je bilo 400.000 kilometara od zemlje", istakao je on.

Na pitanje koliko je današnja tehnologija u 'Orionu' zaista naprednija od one u Apollu i koliko je važan uspešan test kapsule Orion za buduće letove, Milisavljević je rekao je rekao da su računari 20.000 puta kvalitetniji, brži i sposobniji sada od onih koji su bili u programu Apolo.

Ne može se izbeći radijacija

Istakao je da je sada nakon uspešnog povratka na Zemlju, najvažnije kako će proći lekarski pregledi kosmonauta koji su učestvivali u misiji Artemis II, i šta će oni pokazati s obzirom na to da je u pojasu oko Zemlje visoka radijacija, koja ne može u potpunosti da se izbegne.

Kada je reč o misiji Artemis III koja je najavljena za marta 2027. godine, Milisavljević je izjavio da se sada najviše radi na modelima, spajanju modula, dopuni goriva jer su to stvari koje moraju da se izdefinišu i isprobaju za Artemis III kako bi Artemis IV mogao bezbedno da sleti na Mesec.

"Radi se i na platformi za samo spuštanje, neke stvari kasne, ima i lansirna rampa. Ima dosta podataka i dosta delova koji treba da se ispitaju, tako da ostaje da vidimo", zaključio je on.

