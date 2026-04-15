Dok se većina sveta suočava s posledicama skuplje energije i nesigurnih transportnih ruta zbog rata u Iranu, pojedine zemlje neočekivano se nalaze u povoljnom položaju. Među njima se posebno izdvaja Gvajana, mala južnoamerička država.

U središtu poremećaja na tržištu nafte nalazi se Ormuski moreuz, smešten između Omana i Irana, koji povezuje Persijski zaliv na severu sa Omanskim zalivom na jugu i Arapskim morem. Svetska ekonomija u velikoj meri zavisi od protoka nafte kroz taj moreuz, kojim prolazi oko 20 odsto ukupne svetske potrošnje nafte.

Otkako je Iran praktično blokirao prolaz, saobraćaj je drastično smanjen, ponuda nafte opala, a pritisak na rast cena se pojačao.

Pojedine zemlje, naročito veliki uvoznici energije, suočile su se sa poremećajima u snabdevanju i dodatnim pritiskom na javne finansije, dok su tržišta reagovala povećanom nestabilnošću i nesigurnošću.

…ali ne i Gvajanu

Jedna od zemalja koja profitira u ovom haosu jeste Gvajana, država na severu Južne Amerike, između Venecuele, Brazila i Surinama. Glavni i najveći grad je Džordžtaun, a zemlja ima oko 950.986 stanovnika prema proceni za 2025. godinu. Reč je o trećoj najmanjoj zemlji u Južnoj Americi.

Gvajana je jedina zemlja u regionu u kojoj je službeni jezik engleski, što je nasleđe britanske kolonijalne uprave. Nezavisnost od Ujedinjenog Kraljevstva stekla je kao dominion 1966. godine, a republika je postala 1970, ostajući članica Komonvelta.

U zemlji koja se tradicionalno oslanjala na poljoprivredu, rudarstvo i izvoz sirovina poput šećera, pirinča i zlata, poslednjih godina dolazi do snažnog zaokreta nakon otkrića velikih nalazišta nafte u priobalnim vodama. Ta otkrića pokrenula su ubrzani razvoj energetskog sektora i značajno promenila ekonomsku strukturu zemlje.

Otkriće nafte i pretnja Venecuele

Otkriće velikih nalazišta nafte 2015. godine transformisalo je gvajansku ekonomiju, a zemlja je ubrzo postala najveći svetski proizvođač nafte po glavi stanovnika. Ovo otkriće dodatno je zaoštrilo odnose sa Venecuelom, koja je pojačala teritorijalne zahteve prema susedu u kontekstu novih energetskih resursa.