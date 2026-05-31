Poznati američki istoričar i profesor Univerziteta u Arizoni, David Gibbs, u prošlogodišnjem gostovanju na YouTube kanalu "Neutrality Studies" otvoreno je raskrinkao, kako kaže, manipulacije i propagandu koje su pratile raspad Jugoslavije, sa posebnim osvrtom na ulogu SAD, Slobodana Miloševića i srpskog naroda.

Gibbs je istakao da je u zapadnim medijima Milošević godinama predstavljen kao isključivi krivac i ratni huškač, ali da stvari nisu ni izbliza tako jednostavne.

- Imao je svojih grešaka, kao i svako u toj situaciji, ali predstavljanje Miloševića kao Hitlera Balkana bila je čista politička propaganda - poručio je Gibs.

On je podsetio da su tokom ključnih pregovora, posebno onih u Rambujeu 1999. godine, srpska strana na kraju pristala na gotovo sve zahteve međunarodne zajednice, uključujući autonomiju Kosova i strano prisustvo.

Međutim, tvrdi Gibbs, tada se pojavljuje ono što naziva pravim licem američke politike — zahtev da NATO trupe imaju pravo nesmetanog kretanja po celoj teritoriji Jugoslavije, praktično pretvarajući zemlju u okupacionu zonu.

-To više nije bio mirovni plan. To je bio ultimatum. Amerikanci su znali da niko ozbiljan u Beogradu ne može da prihvati uslove koji de facto znače okupaciju - objasnio je.

Istoričar smatra da je cilj SAD bio daleko od zaštite ljudskih prava, već su želeli da kroz demonstraciju sile pokažu dominaciju, kako nad Srbijom, tako i nad Evropom.

- NATO bombardovanje nije bilo odgovor na odbijanje dogovora, već unapred isplaniran čin, pokazna vežba sile i poruka ostatku sveta da Amerika vlada - rekao je Gibbs.

U emisiji je posebno naglasio da su Srbi, uprkos demonizaciji, u više navrata pokazivali spremnost na kompromis, ali da su jednostrani zahtevi i vojna logika Zapada onemogućili svaki miran izlaz iz krize.