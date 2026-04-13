Četiri astronauta misije Artemis II vratila su se na Zemlju prošlog petka nakon uspešnog obilaska Meseca, ali je posebna dobrodošlica priređena astronautkinji Kristini Koh privukla najviše pažnje.

Dirljiv video njenog ponovnog susreta sa psom postao je viralni hit, sakupivši više od milion pregleda za samo nekoliko dana.

U videu koji je objavila Koh, vidi se njen pas, Sejdi, kako nestrpljivo grebe po vratima, kao da oseća da se njena vlasnica vraća kući.

U trenutku kada se vrata otvore, Koh odmah kleči na pod i doziva je. Presrećna Sejdi počinje da trči okolo, ne mogući da se smiri od uzbuđenja, i na kraju zgrabi igračku. Drugi snimak prikazuje ih kako se igraju zajedno i trče za talasima na plaži.

Posada svemirske letilice jem podsetimo, bezbedno sletela u Tihi okean kod obale San Dijega u Kaliforniji 10. aprila.