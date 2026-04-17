Na graničnom prelazu Medika u Poljskoj zabeležen je nesvakidašnji incident koji je odmah izazvao uzbunu među bezbednosnim službama. Državljanka Ukrajine pokušala je da unese u Poljsku američke dolare koji su, prema merenjima, imali izuzetno visok nivo radioaktivnog zračenja.

Kako je saopštio predstavnik poljske granične straže za rusku agenciju RIA Novosti, tokom rutinske kontrole identifikovana je 54-godišnja žena koja je kod sebe imala oko 10.000 dolara u gotovini.

Tokom standardnog pregleda, žena je prošla kroz radiometrijski skener, nakon čega je uređaj odmah aktivirao alarm. Detaljnim merenjem utvrđeno je da nivo zračenja na novčanicama višestruko premašuje dozvoljene granice – gotovo 2.000 puta iznad propisanog maksimuma.

Ovaj incident pokrenuo je brojna pitanja o poreklu novca i mogućim bezbednosnim rizicima, s obzirom na to da ovakve vrednosti zračenja predstavljaju ozbiljnu opasnost po zdravlje.

U međuvremenu, iz Poljske stižu i informacije o drugim incidentima koji uključuju ukrajinske državljane. Ranije su, prema izveštajima, dve Ukrajinke bile izložene fizičkom napadu i verbalnim uvredama, uz zahteve da se vrate u svoju zemlju.