U Kaknju se odvijala prava drama kada je usled rušenja zgrade došlo do oštećenja gromobrana koji u sebi ima radioaktivni sadržaj.

- Dana, 07.05.2026.godine, usled rušenja-uklanjanja zgrade nekadašnjeg preduzeća „Rudstroj“ u ulici Rudarka došlo je do delimičnog obrušavanja i oštećenja gromobrana koji u sebi ima radioaktivni sadržaj. Obaveštena je Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost čiji su predstavnici izašli na teren i izvršili uviđaj, te naložila obustavljanje radova na ovim objetima koji su u posedu Adisa Delibašića, vlasnika jedne firme, do bezbednog uklanjanja pomenutog gromobrana - obavijestila je Federalna uprava civilne zaštite.

Obzirom na navedeno i radi otklanjanja neposredne opasnosti po ljude potrebno je da nadležna Inspekcija poduzme mere na instaliranju video nadzora i pokrivanju kruga i zgrade objekta, radi sprečavanja ulaska ljudi u krug zone zračenja, dok se ne uspostave druge sigurnosne mere ili objekat ukloni i radioaktivni gromobran izmesti shodno zakonskim procedurama.

Državni inspektor je usmeno, a i putem službene zabeleške, vlasnika uputio i naložio mere za uklanjanje gromobrana, što će naložiti i Rešenjem. Opštinski inspektor, uz obustavu radova, naložio je i ishodovanje odobrenja za uklanjanje građevine vlasniku, a Služba civilne zaštite je pismeno od općinske inspekcije i PS Kakanj tražila pojačan nadzor nad objektom, kako bi sprečili boravak ljudi ili evenetualno otuđenje gromobrana. Prema merenju Državnog inspektora radijacija se očitava u maloj meri neposredno uz objekat i nema potrebe za evakuacijom i blokadom šireg područja, a biće postavljene table uz objekat sa znakom za radijaciju. Služba civilne zaštite Općine Kakanj će i u narednom periodu nastaviti pratiti aktivnosti vezane za sporni gromobran i o svim eventualnim promenama pravovremeno ćemo Vas obavijestiti.

Alo/Avaz.ba

