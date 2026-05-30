Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali sumirao je utiske nakon zvanične posete delegacije Narodnoj Republici Kini, izdvojivši jedan specifičan i do sada nezabeležen trenutak koji svedoči o izuzetnom poštovanju i bliskosti dveju zemalja.

Reč je o izvođenju tradicionalnog srpskog narodnog kola na jednoj od najčuvanijih i najznačajnijih lokacija na svetu.

- Moravac. Prvi put je bilo da se kolo igra na velikom zidu. Vidim da su iz protokola kineskog komentarisali kako će im to biti problem oko sledećih poseta - preneo je Mali svoje impresije u jutarnjem programu.

Ovaj gest kineskih domaćina predstavlja presedan u modernoj diplomatskoj istoriji Kine.

Poznato je da kineski državni protokol važi za jedan od najstrožih, najpreciznijih i najkonzervativnijih na svetu, gde se odstupanja od unapred utvrđenih pravila ponašanja na istorijskim lokalitetima gotovo nikada ne odobravaju stranim zvaničnicima.

Činjenica da je srpskoj delegaciji omogućeno da zaigra "Moravac" direktno na Kineskom zidu pokazuje da su tamošnje vlasti svesno napravile izuzetak koji je rezervisan isključivo za partnere od najvećeg poverenja.