"Ovo je po svemu istorijska poseta predsednika Vučića. Ne samo da potvrđuje strateški odnos i čelično partnerstvo sa budućom najjačom silom na svetu, nego poseta postavlja temlje za dalju saradnju u decenijama koje dolaze u poljima za naše mlade poput AI. Ova poseta je jedna od najdužih poseta koju je predsednik imao, ali je s druge strane ovo je prva bilateralna poseta NRK", kazao je ministar.

Kako kaže Mali, najveći utisak na njega je ostavilo prijateljstvo dve zemlje.

"Drugi dan posete je bio najvažniji događaj, a mi smo imali sastanak sa predsednikom Si Đinpingom i sve moguće teme smo pokrili, a potpisali smo preko 30 sporazuma iz oblasti ekonomije, bezbednosti, veštačke inteligencije, sve smo pokrili upravo da bi napravili jaku osnovu za dalji razvoj i saradnju".

Mali je naglasio da su imali sjajan odnos i sa predsednikom Vlade NRK.

"On je podelio našu saradnju u 5 oblasti. Prva oblast je sporazum o slobodnoj trgovini. Mi smo zemlja koja ima potpisan sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, mi smo sve vreme gledali koje lance snabdevanja možemo da otvorimo u Kini. Druga stvar je bila infrastruktura. Gledali smo Kinu koja je toliko razvijena, a mi smo gledali kako da pojačamo životni standard u Srbiji. Treća oblast su roboti, inovacije, a sami Kinezi kažu da je to za nas veoma važno".

Ministar navodi da se bez robota i inovacija ne može.

"Kina je lider po pitanju veštačke inteligencije, zatim i SAD. Mi smo bili u fabrici u Kini koja proizvodi pametne telefone, automobile, tamo nema radnika, sve su roboti. Ali zato u minut i po izađe jedan auto. Kako da se borite sa tim? Morate da se radi na pojačanju inovacije. Na takav način povećavate produktivnost, uspešniji ste u globalnoj ekonomiji".

"Jedna od oblasti je i turizam, mi imamo direktne letove ka Kini na više destinacija. Stvara se osnova da što ste bliži, bolje sarađujete".

"Kina i kineski investitori zapošljavaju 40 hiljada ljudi. 2012. godine bio je 5 miliona evra, sada je 370 puta veći nego tada. 4 od 6 najvećih izvoznika iz Srbije su kineske kompanije. 37 kineskih kompanija koje su uložile u Srbiju su 30 miliona evra", ukazuje ministar.

"Mi smo potpisali direktne sporazume vredne 953 miliona evra, skoro milijardu evra. Novih 1.650 radnih mesta u Loznici, Šapcu, Nišu, Novom Sadu, a to je konkretan rezultat.

"Direktne investicije i fabrika robota je jedna od prvih investicija koja će u junu krenuti sa proizvodnjom robota. Srbija će biti prva zemlja u Evropi koja će proizvoditi robote".

"Za razliku od Miše Brkića, Nikezića... mi hoćemo da idemo naprad. Nećemo da stanemo. Hoćemo da plate i penzije budu još veće."

"Ni jednu smislenu kritiku moram da priznam nisam čuo. Osim te mržnje prema svom narodu koju ne razumem, od strane pripadnika bivše vlasti," rekao je Mali.

"Mislim da je ovo prvi put ikada da se nešto igralo na Kineskom zidu. Čak sam čuo i komentare iz protokola da će sada svi da im traže to," rekao je.

"Jeste, 2012. godine sam planirao da živim u Šangaju. Predsednik je sada prvi put bio, i drago mi je da su mu utisci takvi. Taj grad je centar rasta i razvoja Kine."

"Moramo i mi da menjamo sebe. Kada pogledate Kineze koji rade 10-12 sati dnevno, a mi se svi trudimo da radimo što manje... i to moramo da menjamo. Da imamo to "oko tigra" koje oni imaju, i da guramo i da vučemo što više."

"Do kraja juna očekujem da roboti stignu. Bićemo prva zemlja u Evropi, pa da se otvore još neke fabrike za njihovu primenu..."