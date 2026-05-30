Uran, Merkur i Sunce trenutno su u Blizancima, što podstiče brze odluke i lako trošenje novca. Astrolozi upozoravaju da je u ovom periodu ključno suzdržati se od ideja koje ne donose dugoročnu korist.

Rakovi, Blizanci, Škorpije i Device mogu da profitiraju u narednih sedam dana — evo šta ih čeka.

Rak — magnet za novac i poklone

Venera i Jupiter u vašem znaku ukazuju da ste u ovom periodu pravi magnet za novac i poklone. Finansijska sigurnost je na visokom nivou, a povoljne okolnosti mogu doneti neočekivane prihode. Iskoristite ovaj period mudro.

Blizanci — procvat privatnog biznisa

Naglašen znak Raka donosi vam odlične mogućnosti za zaradu. Ako imate privatni biznis ili razmišljate o pokretanju nečeg svog, ovo je pravo vreme da delujete. Zvezde su na vašoj strani.

Škorpija — bonus ili zarada iz inostranstva

Venera i Jupiter u Raku mogu vam doneti veći bonus ili zaradu koja dolazi iz inostranstva. Postoji i realna mogućnost dobijanja atraktivne poslovne ponude iz drugog grada. Budite otvoreni za nove prilike.

Devica — prijatelji otvaraju vrata posla iz snova

Vaša društvena mreža će odigrati ključnu ulogu ove nedelje. Prijatelji će vam pomoći da dođete do posla iz snova, a ta usluga imaće dugoročan značaj za vašu karijeru.

Srećan znak nedelje: Riba

Horoskopski znak koji treba da iskuša sreću u igrama na sreću ove nedelje je Riba.